Inter Miami vs Orlando City se enfrentan en el Exploria Stadium de Orlando, Florida, Estados Unidos, en una nueva jornada de la MLS. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? Este duelo será televisado por Apple TV, con disponibilidad en su plataforma de streaming, y esto disponible también comprando el MLS Season Pass. ¿A qué hora empieza el partido? El duelo empezará a las 7:00 p.m. respecto a la hora peruana, con dos horas más en Argentina, Paraguay y Uruguay, y una hora más en Chile, Bolivia y Venezuela.

Inter de Miami viene de vencer a Pumas por 3-1 y sellaron su clasificación a la próxima fase de la Leagues Cup. Ahora, sin Messi, que se retiró del encuentro debido a una molestia muscular, el equipo que ya cuenta con De Paul está quinto, cuatro puntos por encima de los puestos de play-in.

Por su parte, Orlando City, quiere cazar a su clásico y repetir la última victoria ante el equipo de Florida. Los dirigidos por Pareja clasificaron a la siguiente instancia de la Leagues Cup. En la MLS, están sextos a tan solo un punto de su rival de esta fecha y de ganar podrían escalar hasta dos posiciones. El peruano Pedro Gallese será titular en la portería.

¿En qué canal ver Inter Miami vs Orlando City en el Perú?

Apple TV es el canal con los derechos televisivos para transmitir este partido de la MLS, por lo que el Inter Miami vs Orlando City podrá verse por aquí. Cabe mencionar que esta señal está disponible en la plataforma de streaming a través de Apple TV comprando el MLS Season Pass.

¿En qué canal ver Inter Miami vs Orlando City en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el duelo entre Inter Miami vs Orlando City, por la MLS 2025, se transmitirá a través de FS, Fox Sports, Fubo y Sling TV, señales disponibles en todo el territorio estadounidense.

¿En qué canal ver Inter Miami vs Orlando City en España?

En España, el compromiso entre Inter Miami vs Orlando City podrá verse por el canal Apple TV, que tiene los derechos a nivel mundial de la MLS. Este encuentro también podrá seguirse a través de la app de streaming Apple TV.

¿En qué canal ver Inter Miami vs Orlando City en Internet?

Para ver la transmisión entre Inter Miami vs Orlando City por Internet de manera oficial, deberás tener acceso a una cuenta de Apple TV para toda Latinoamérica. Al acceder a este servicio, fácilmente podrás conectarte a la transmisión de la MLS.

¿A qué hora juegan Inter Miami vs Orlando City en el Perú?

De acuerdo a la programación de la MLS, el partido entre Inter Miami vs Orlando City está pactado para disputarse este domingo 10 de agosto a partir de las 7:00 p.m. Cabe recordar que este compromiso corresponde una jornada más de la MLS.

¿A qué hora juegan Inter Miami vs Orlando City en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el horario para ver el duelo entre Inter Miami vs Orlando City es a las 8:00 p.m. en ciudades como Washington DC, Nueva York, Nueva Yersey y Miami; mientras que en zonas como Kansas, Dallas y Chicago el partido empezará a las 7:00 p.m.

¿A qué hora juegan Inter Miami vs Orlando City en España?

En España, Inter Miami vs Orlando City, por la MLS, está pactado para iniciar a las 2:00 a.m. del lunes 11 de agosto. Los hinchas de ambos clubes en territorio español pueden conectarse a esa hora para ver el partido.

¿A qué hora juegan Inter Miami vs Orlando City en Argentina?

En Argentina, la hora de inicio del partido entre Inter Miami vs Orlando City está programado para las 9:00 p.m. Los hinchas de ambos equipos en suelo argentino podrán estar al tanto de este compromiso mediante la página web de Depor.

