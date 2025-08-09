En Ayacucho, Alianza Lima sumó una victoria clave para mantenerse en la lucha por el Torneo Clausura, pero la sensación posterior al pitazo final no fue de total satisfacción. A pesar del 1-0 sobre Ayacucho FC, el técnico Néstor Gorosito dejó en claro que el rendimiento colectivo distó mucho de lo que espera de su plantel. El triunfo, necesario desde lo numérico, dejó abierto un margen de autocrítica que el entrenador no dudó en exponer. Sin embargo, ‘Pipo’ sigue teniendo el respaldo absoluto de la dirigencia ‘blanquiazul’

El estratega argentino subrayó que el equipo llegaba con la urgencia de sumar tres puntos para no perder el paso en la tabla, aunque aceptó que el desarrollo del juego estuvo lejos de lo ideal. La victoria permitió a los íntimos sostener su posición en la zona alta, pero evidenció aspectos a corregir para encarar con mayor solvencia los compromisos venideros, tanto en el plano local como internacional.

“Necesitábamos ganar, estábamos urgidos. Lo positivo es que ganamos, pero no jugamos bien y debemos mejorar mucho si aspiramos a más”, manifestó Gorosito en conferencia de prensa, haciendo hincapié en que el resultado no debe ocultar las falencias mostradas en el campo.

Alianza Lima venció por 1-0 a Ayacucho FC con gol de Pablo Ceppelini. (Foto: Liga 1)

En la misma línea, el delantero Matías Succar también admitió que el desempeño del equipo no fue el esperado, aunque rescató las condiciones del césped en el estadio Ciudad de las Américas. “Si jugáramos más en campos así, el fútbol peruano va a mejorar. Después, coincido con el profesor en que no jugamos bien y necesitamos mejorar”, señaló el atacante nacional.

El gol que selló el triunfo aliancista se gestó en un partido friccionado, en el que las oportunidades claras escasearon y el control de la pelota fue disputado con intensidad. La falta de precisión en los últimos metros impidió ampliar la diferencia, dejando el marcador ajustado que solo se pudo abrir con el penal marcado con Pablo Ceppelini.

La atención ahora se centra en la preparación del próximo desafío internacional. Los blanquiazules recibirán este miércoles en Matute a Universidad Católica de Ecuador, en el partido de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana, una oportunidad para mostrar una versión más convincente ante su hinchada.

Néstor Gorosito permanecerá en la dirección técnica de Alianza Lima. (Foto: AFP)

¿Hay duda sobre la continuidad de Gorosito en Alianza Lima?

Más allá de las críticas internas, el resultado se celebró por el alivio que representa en la tabla y por permitir que Alianza Lima siga dependiendo de sí mismo para pelear por el título. Pero a su vez abrió una peculiar incógnita sobre la continuidad del estratega, pensando en la evaluación dirigencial que le estarían haciendo.

Para aplacar esas dudas, Fernando Cabada, gerente general del cuadro ‘íntimo’, solo replicó lo que ya había mencionado en la previa de dicho compromiso. “Lo que necesita el club es continuidad, nosotros estamos contentos con el director técnico”, expresó en una exclusiva de L1 Max.

Asegurando así, que la expectativa en La Victoria es que el equipo pueda capitalizar esta victoria como un impulso anímico, pero con la conciencia de que el verdadero reto será elevar el nivel de juego para sostener la ilusión en ambos frentes de competencia, respetando, a su vez, el proceso del ‘Pipo’.

Fernando Cabada brindó respaldo a Néstor Gorosito. (Video: L1 Max)

