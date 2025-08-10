Uno de los mayores problemas que ha tenido Alianza Lima a lo largo de la temporada, ha sido la gran cantidad de lesionados con los que ha tenido que lidiar Néstor Gorosito. Así pues, a pocos días para el importante encuentro frente a la Universidad Católica de Ecuador –por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana–, ‘Pipo’ está a punto de recuperar a una pieza clave dentro de su esquema titular.

Se trata de Eryc Castillo, quien se perdió los últimos tres compromisos tras sufrir un esguince en su tobillo izquierdo y obligó a Gorosito a utilizar a otros piezas de su plantilla, esperando que pueda recuperarse lo más pronto posible y estar disponible para la llave antes los ecuatorianos. En ese sentido, hay novedades respecto a su estado físico y la chance que de que pueda tener minutos el próximo miércoles.

Según pudo conocer Depor, el delantero de 30 años está en la última etapa de su proceso de recuperación y hay altas probabilidades de que no solo pueda ser considerado en la convocatoria, sino también ser titular. Esto, por supuesto, dependerá de que reciba el alta del departamento médico y tenga el visto bueno de Gorosito.

Esto se definirá en las próximas horas, viendo cómo evoluciona y si consigue entrenar con normalidad a la par de sus compañeros. De volver a los terrenos de juego, Alianza Lima recuperará a uno de sus nombres más desequilibrantes y que ha sabido rendir a nivel internacional en lo que va de la temporada.

Eryc Castillo podría reaparecer contra Universidad Católica de Ecuador. (Foto: Alianza Lima)

En cuanto a sus números, Eryc Castillo lleva 29 partidos disputados con los blanquiazules, habiendo marcado siete goles y servido cinco asistencias; tres de esos tantos fueron por la Copa Libertadores, uno por la Copa Sudamericana y los tres restantes por la Liga 1. A pesar de que por ratos tiene lagunas y cae en la intermitencia, Castillo cuenta con al confianza de ‘Pipo’.

Por otro lado, ante la suspensión de Carlos Zambrano tras su expulsión en la vuelta ante Gremio, se espera que Gianfranco Chávez pueda ser de la partida en el bloque defensivo. El exjugador de Sporting Cristal debutó en el triunfo sobre Ayacucho FC y su inclusión permitiría que Erick Noriega se mantenga en el centro del campo.

En La Victoria son conscientes de que necesitan ganar en casa para dar un paso importante en el objetivo de conseguir el boleto a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Universidad Católica de Ecuador no se ha podido reforzar en el mercado de mitad de temporada a raíz de una sanción de la FIFA, por lo que eso podría jugar a favor de los íntimos. Veremos si son capaces de imponerse en Matute.

Eryc Castillo tiene contrato con Alianza Lima por todo el 2025. (Foto: Alianza Lima)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer por 1-0 a Ayacucho FC, Alianza Lima volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a la Universidad Católica de Ecuador, en el compromiso correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Dicho duelo está programado para el miércoles 13 de agosto desde las 7:30 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV, DIRECTV y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

