Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na

Farfán’s on fire!

Your defence is terrified,

Farfán’s on fire! 🔥🎼 pic.twitter.com/n5F6enFT18