Luego de un par de temporadas en la irregularidad, Jefferson Farfán por fin parece haber encontrado su sitio ideal en el fútbol. El peruano es la figura indiscutible en el Lokomotiv de Moscú y por su cabeza no pasa dejar el equipo con el que ha está mostrando un gran nivel en los últimos seis meses.



Así lo reveló en una entrevista con el diario Marca desde Marbella, lugar en el que su club se encuentra haciendo la pretemporada. "Me encuentro muy bien. Estoy muy contento. Me recibieron muy bien y el grupo es muy especial. Espero estar muchos años aquí", dijo 'Foquitov'.



De otro lado, Jefferson Farfán ha revelado que su adaptación al fútbol ruso no ha sido tan complicada gracias al apoyo que ha recibido de distintos lados. "Es una liga difícil y dura por el idioma y el frío. Gracias al club, a los compañeros y a los fans todo se me ha hecho más fácil".



En el final de entrevista, Farfán contó los detalles de la preparación de Lokomotiv para el partido de Europa League ante Niza. "Nos estamos preparando de la mejor manera. Hay equipos durísimos como el Atlético de Madrid, pero queremos ir paso a paso para hacer bien las cosas", sentenció el peruano.