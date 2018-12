Por estos días, Jose Mourinho ha sido el protagonista de las portadas debido a su salida del Manchester United. Sin embargo, de la vida deportiva del entrenador luso no es de lo único que se habla en Inglaterra. En concreto, el diario 'The Sun' ha dado detalles de una relación extramatrimonial de más de ocho años de 'The Special One'.

Según el citado medio, el ahora exentrenador del Manchester United mantiene una relación especial de "amistad" con Prue Carter-Robinson, una mujer de 41 años a la que el portugués conoció en época como DT del Real Madrid.



Carter-Robinson es una extrabajadora de IBM que se ha tomado un descanso laboral y vive en Londres, ciudad en la que Mourinho decidió instalarse tras abandonar el banquillo del Manchester United. Según 'The Sun', esta relación choca con los más de 30 años de matrimonio del portugués.

Mourinho está casado hace casi 30 años con Matilde Faria, con quien tiene dos hijos. Faria conoció al portugués durante su adolescencia, cuando él tenía 17 años y ella 15.