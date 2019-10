Tan directo que duele: Jürgen Klopp explicó por qué no le interesa dirigir a la Selección de Alemania

Por ahora no. La selección alemana se encuentra en pleno proceso de recambio, y si bien los nuevos valores que vienen apareciendo auguran un gran futuro ganador para los teutones, lo cierto es que a día de hoy aún no logran desplegar todo el potencial que demuestran en sus clubes con su combinado nacional; y prueba de ello fue el empate ante Argentina en Dortmund en amistoso por la Fecha FIFA. Y precisamente esa es una de las razones por las que Jürgen Klopp no piensa en convertirse en el relevo de Joachim Löw.



El técnico campeón de Europa con Liverpool la temporada pasada, y líder solitario de la Premier League en este arranque, ofreció una entrevista para el portal 'Magenta TV', donde aclaró que reflexionaría sobre convertirse en seleccionador de Alemania si se le plantea en algún momento.



" Al día de hoy no tengo ganas. Tampoco puedo afirmar al cien por cien que sea la persona indicada", dijo Klopp, de 52 años. "Pero ahora no", zanjó.

Klopp afirmó que en estos momentos está "muy feliz" en Anfield, donde estarían interesados en renovarle, mientras que el contrato de Löw con la tetracampeona del mundo no expira hasta después del Mundial de Qatar de 2022.

Empate sorpresivo

El miércoles, en el Signal Iduna Park, Argentina le arrancó un meritorio empate ante Alemania , en partido amistoso disputado este miércoles en Dortmund, con los goles en la segunda parte de Lucas Alario (66) y Lucas Ocampos (85), ambos ingresados tras la pausa.



Tras una primera parte en la que Alemania fue muy superior, consiguiendo sus dos goles, por medio de Serge Gnabry (16) y Kai Havertz (22), los cambios introducidos por Lionel Scaloni en el segundo periodo cambiaron el partido, lo que permitió a la 'Albiceleste' empatar la contienda.

