Junior vs Tolima de enfrentan este viernes 12 de diciembre por la ida de la gran final de la Liga Dimayor, en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez en Barranquilla, Colombia. Es un duelo trascendental por el título, donde el ‘Tiburón’, llegó tras vencer a América de Cali, mientras que el cuadro ‘Vinotinto’ a Fortaleza FC. A continuación, Depor te proporcionará todos los detalles sobre este enfrentamiento, incluyendo horarios, canales y otra información relevante, para que estés bien informado sobre el partido.

Junior de Barranquilla, el “Tiburón”, llega a su casa para disputar la final de ida con la obligación de obtener una ventaja significativa en el Estadio Metropolitano. El equipo costeño, que ha mostrado una gran fortaleza ofensiva en las fases finales, debe aprovechar el calor y la humedad de Barranquilla para desgastar al rival.

La principal fortaleza del Junior reside en su poder de fuego, que se consolida en el talento de Yimmi Chará, el líder ofensivo que genera desequilibrio constante. El equipo de Alfredo Arias buscará dominar la posesión y traducir ese control en una alta eficacia en el área rival.

Junior intentará imponer un ritmo de juego asfixiante desde el pitido inicial, presionando la salida de Tolima para forzar errores. La clave táctica será la velocidad por las bandas y la precisión en los centros. Evitar el gol de visitante será crucial para encarar el partido de vuelta en Ibagué.

Deportes Tolima, el “Vinotinto y Oro”, llega a Barranquilla con el objetivo claro de obtener un resultado positivo que le permita definir el título en casa. El equipo de Ibagué ha demostrado ser un conjunto tácticamente muy riguroso, con una solidez defensiva que es su principal virtud en esta final.

Se espera que Tolima plantee un partido muy inteligente, cediendo la posesión del balón en Barranquilla para concentrarse en mantener un bloque bajo y compacto. Su principal misión será anular los espacios a los atacantes del Junior y evitar la profundidad por las bandas.

Ambos equipos han protagonizado finales recientes en la Liga Dimayor, lo que añade un gran condimento. El historial es muy parejo, confirmando que son dos fuerzas que se anulan. Para Tolima, el gol de visitante es el factor estratégico más valioso; marcar en el Metropolitano sería un golpe psicológico y táctico clave para la vuelta.

¿A qué hora juegan Junior vs Tolima?

El partido Junior vs. Tolima se jugará este viernes 12 de diciembre desde las 8:00 p.m. en países como Colombia, Perú y Ecuador. En Venezuela y Bolivia se disputará una hora después a las 9:00 p.m. y en países como Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay el choque empezará dos horas después, a las 10:00 p.m.

¿En qué canales ver Junior vs Tolima?

El choque entre Junior y Tolima será transmitido en RCN, Win+ Fútbol y Win Play en todo el territorio colombiano. En los demás países, lo podrás ver a través de Fanatiz. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Pelota Libre ni Fútbol Libre TV, señales pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias.

¿Dónde juegan Junior vs Tolima?

TE PUEDE INTERESAR