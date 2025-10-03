El último jueves 2 de octubre, la Selección Peruana dio a conocer su nómina de convocados para el partido amistoso del 10 de octubre, donde enfrentará a su similar de Chile en La Florida, Santiago. Entre los nombres elegidos por Manuel Barreto, se esperaba que estuviera considerado Alexander Robertson, volante de 22 años que milita en el Cardiff City de la League One (Tercera División de Inglaterra); sin embargo, la historia tuvo un giro de 180°.

Sucede que, casi en simultáneo, la Federación Australiana de Fútbol (FA) reveló su lista de convocados para los amistosos frente Canadá y Estados Unidos, en donde destaca la presencia de Robertson. Esto se da justo cuando se sabía que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) había enviado una carta de reserva al Cardiff City ante una posible citación, algo que finalmente no se terminó dando.

Como se sabe, Robertson tiene la posibilidad de jugar por Perú, Australia, Escocia o Inglaterra. No obstante, las dos últimas federaciones no han mostrado interés en él, mientras que siempre estuvo en el radar de la ‘Blanquirroja’ y los ‘Socceros’. Incluso, con estos últimos llegó a disputar dos amistosos en el 2023, frente a Argentina y Ecuador.

Alexander Robertson podría disputar el Mundial 2026 con Australia. (Foto: FA)

En ese sentido, todo hace indicar que, por ahora, Alexander Robertson terminará jugando por Australia, selección que sí clasificó al Mundial del 2026 y le ofrece un proyecto más atractivo con la posibilidad de ser convocado a la torneo del próximo año. Estos amistosos frente a Canadá y Estados Unidos serán importantísimos para el mediocampista del Cardiff City.

Por otra parte, según informaron en RPP Noticias, si bien la FPF había enviado una carta de reserva por Robertson y estaba en los planes de Manuel Barreto, decidieron aguantar su convocatoria hasta noviembre ya que el jugador recientemente había salido de una lesión. Sin embargo, con la aparición de Australia, los planes cambiaron de un momento a otro.

Esto no quiere decir que el nacido en Escocia dejará de ser considerado en la Videna. No sería la primera vez que un jugador decida representar a un país y después, ante la falta de oportunidades, cambie de opinión. Pasó con Gianluca Lapadula, cuando jugó amistosos con Italia, pero al no ser convocado nuevamente se decantó por Perú, selección a la que le había dado su negativa en un primer momento.

Veremos qué sucede en los próximos años con este futbolista. Si finalmente logra convencer al comando técnico de Australia, encabezado por Tony Popovic, tiene grandes chances de ser tomado en cuenta para compromisos oficiales, incluyendo el Mundial del 2026. De no ser así, entendiendo que el universo de jugadores es cada vez más reducido, desde la Videna estarán expectantes.

Alexander Robertson seguirá en la mira de la Selección Peruana. (Foto: Cardiff City)

¿Cuándo jugarán Perú vs. Chile?

Luego de su última derrota por 1-0 a manos de Paraguay, la Selección Peruana volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a Chile, en el partido amistoso válido por la fecha FIFA de este mes. Dicho duelo está programado para el viernes 10 de octubre desde las 6:00 p.m. y se disputará en el Estadio Bicentenario de La

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Movistar Deportes por la señal de cable, disponible en los canales 003 y 703 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Por señal abierta, el choque de verá por ATV (Canal 9) y América TV (Canal 4). Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

Los convocados de Perú para enfrentar a Chile:

Arqueros : Pedro Díaz (Cusco FC), Diego Enríquez (Sporting Cristal) y Diego Romero (CA Banfield - Argentina).

: Pedro Díaz (Cusco FC), Diego Enríquez (Sporting Cristal) y Diego Romero (CA Banfield - Argentina). Defensas : Miguel Araujo (Sporting Cristal), Ánderson Villacorta (CD Mineros Zacatecas - México), Renzo Garcés (Alianza Lima), Ánderson Santamaría (Universitario), César Inga (Universitario), Matías Lazo (FBC Melgar), Cristian Carbajal (Sport Boys) y Marcos López (FC Copenhague - Dinamarca).

: Miguel Araujo (Sporting Cristal), Ánderson Villacorta (CD Mineros Zacatecas - México), Renzo Garcés (Alianza Lima), Ánderson Santamaría (Universitario), César Inga (Universitario), Matías Lazo (FBC Melgar), Cristian Carbajal (Sport Boys) y Marcos López (FC Copenhague - Dinamarca). Volantes : Erick Noriega (Gremio - Brasil), Jesús Pretell (Sporting Cristal), Martín Távara (Sporting Cristal), Jesús Castillo (Universitario), Felipe Chávez (Bayern Múnich - Alemania) y Jairo Concha (Universitario).

: Erick Noriega (Gremio - Brasil), Jesús Pretell (Sporting Cristal), Martín Távara (Sporting Cristal), Jesús Castillo (Universitario), Felipe Chávez (Bayern Múnich - Alemania) y Jairo Concha (Universitario). Delanteros: Alex Valera (Universitario), Luis Ramos (América de Cali - Colombia), Juan Pablo Goicochea (CA Platense - Argentina), Bryan Reyna (CA Belgrano - Argentina), Maxloren Castro (Sporting Cristal), Kevin Quevedo (Alianza Lima), Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps - Canadá) y Joao Grimaldo (Riga FC - Letonia).

Alex Valera (Universitario), Luis Ramos (América de Cali - Colombia), Juan Pablo Goicochea (CA Platense - Argentina), Bryan Reyna (CA Belgrano - Argentina), Maxloren Castro (Sporting Cristal), Kevin Quevedo (Alianza Lima), Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps - Canadá) y Joao Grimaldo (Riga FC - Letonia). Sparrings: Fabio Vásquez (Sporting Cristal), D’Alessandro Montenegro (ADT), Edu Villar (Sport Huancayo), Álvaro Rojas (Juan Pablo II) y Víctor Guzmán (Sporting Lisboa - Portugal).

