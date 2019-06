La revelación de Kinsey Wolanski sobre un par de jugadores del Liverpool en la final de la Champions League

Increíble, aunque parezca. En una entrevista con el diario ‘The Sun’, Kinsey Wolanski reveló todos los detalles de su invasión en la final de la Champions League. "Después de salir de la cárcel, pasé de 300,000 seguidores en Instagram a más de dos millones. No puedes comprar ese tipo de publicidad. De repente, fui famosa y tuve muchas ofertas de trabajo. No creo que haya hecho ningún daño a nadie, fue solo un poco de diversión", explicó la modelo estadounidense en una entrevista con el medio de Inglaterra.



"A los aficionados les encantó, a los jugadores parecía gustarles e incluso a la policía de la estación les pedía mi fotografía cuando salí", indicó Wolanski, quien reveló que el único que sabía sobre su locura era su novio: "Papá se sintió aliviado de que en realidad estaba usando un traje de baño cuando lo hice, y no estaba completamente desnuda".



Asimismo, antes de correr en traje de baño por el césped del Wanda Metropolitano entre Liverpool vs. Tottenham, la modelo de 22 años le contó su secreto a algunos aficionados del Liverpool que se encontraban a su lado en las gradas: "Al principio todos dijeron: '¿Estás bromeando?'. Pero cuando se dieron cuenta de que estaba hablando en serio, pensaron que era una idea brillante. Uno de ellos incluso tomó mi teléfono y dijo que lo grabaría para mí".



Lo curioso fue lo que ocurrió luego del partido, cuando recuperó su celular, no solo se encontró con una explosión de seguidores, sino además con una lluvia de mensajes entre los que destacaban los enviados por los campeones. "No estoy revelando ningún nombre, pero un par de jugadores del Liverpool me enviaron mensajes privados después de que terminó el partido. Uno envió algunos emojis de corazón y el otro un mensaje que decía: 'Te vi en el juego'", confesó y agregó: "Honestamente, ni siquiera sabía quiénes eran hasta que hice clic en sus perfiles. Aunque no respondí ya que ya tengo novio". Una historia bien particular.



