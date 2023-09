Este fin de semana habrá acción en las cinco ligas más importantes de Europa. La Premier League, la Bundesliga, la Serie A, la Ligue 1 y LaLiga nos regalarán unos auténticos partidazos que ningún aficionado del fútbol se puede perder. Es verdad que apenas se están jugando las primeras fechas, pero los equipos ya están dando lo mejor de sí para empezar a sacar diferencias. A continuación, te contamos qué duelos se juegan en esta jornada y también las mejores cuotas de apuestas gracias a Doradobet.





Partidos de la fecha 8 de LaLiga

La octava jornada de LaLiga comenzó el viernes 29 de septiembre con el partido entre FC Barcelona y Sevilla. La escuadra blaugrana ganó con un gol en contra de Sergio Ramos. El sábado 30 de septiembre continúa la acción con los esperados duelos Girona vs. Real Madrid, Getafe vs. Real Sociedad y Rayo Vallecano vs. Mallorca. El domingo 1 de octubre se miden Atlético de Madrid vs. Cádiz y Betis vs. Valencia.

Partido Horario Local Empate Visita Casa de Apuestas Getafe vs. Villareal 7:00 am - 30/09 2.80 3.20 2.71 Doradobet Rayo Vallecano vs. Mallorca 9:15 am - 30/09 2.16 3.20 3.80 Doradobet Girona vs. Real Madrid 11:30 am - 30/09 3.66 4.00 1.93 Doradobet Real Sociedad vs. Athletic 2:00 pm - 30/09 2.22 3.25 3.50 Doradobet Almería vs. Granada 7:00 am - 01/10 2.00 3.66 3.75 Doradobet Alavés vs. Osasuna 9:15 am - 01/10 2.75 3.00 2.85 Doradobet Betis vs. Valencia 2:00 pm - 01/10 2.33 3.25 3.25 Doradobet Atlético Madrid vs. Cádiz 2:00 pm - 01/10 1.38 5.00 8.50 Doradobet Las Palmas vs. Celta 2:00 pm - 02/10 2.66 3.14 2.85 Doradobet





Partidos de la fecha 7 de la Premier League

La séptima jornada de la Premier League inicia el sábado 30 de septiembre con los partidos Manchester United vs. Crystal Palace, Wolves vs. Manchester City, Bournemouth vs. Arsenal y Tottenham vs. Liverpool. El domingo 1 de octubre continúa la acción con los duelos Notthingham vs. Brentford. Y el lunes 2 de octubre se cierra la jornada con Fulham vs. Chelsea.

Partido Horario Local Empate Visita Casa de Apuestas Aston Villa vs. Brighton 6:30 am - 30/09 2.57 3.75 2.57 Doradobet Manchester United vs. Crystal Palace 9:00 am - 30/09 1.60 4.20 5.75 Doradobet Newcastle vs. Burnley 9:00 am - 30/09 1.35 5.50 8.50 Doradobet Wolves vs. Manchester City 9:00 am - 30/09 9.50 5.75 1.30 Doradobet Bournemouth vs. Arsenal 9:00 am - 30/09 5.75 4.33 1.57 Doradobet West Ham vs. Sheffield United 9:00 am - 30/09 1.42 5.00 7.00 Doradobet Everton vs. Luton 9:00 am - 30/09 1.62 3.80 6.00 Doradobet Tottenham vs. Liverpool 11:30 am - 30/09 3.00 4.00 2.16 Doradobet Notthingham vs. Brentford 8:00 am - 01/10 2.75 3.20 2.75 Doradobet Fullham vs. Chelsea 2:00 pm - 02/10 3.66 3.50 2.08 Doradobet





Partidos de la fecha 6 de la Bundesliga

Este viernes 29 de septiembre inició la sexta jornada de la Bundesliga con el duelo entre Hoffenheim vs. Borussia Dortmund. El cuadro negriamarillo ganó por 3-1. El sábado 30 de septiembre continúa la acción con los duelos Colonia vs. Stuttgart, Wolfsburg vs. Frankfurt y RB Leipzig vs. Bayern Múnich. El domingo 1 de octubre se juegan los encuentros SV Darmstadt vs. Werder Bremen y Friburgo vs. Augsburgo.

Partido Horario Local Empate Visita Casa de Apuestas Colonia vs. Stuttgart 8:30 am - 30/09 2.83 3.60 2.45 Doradobet Heidenheim vs. Unión Berlín 8:30 am - 30/09 3.10 3.60 2.25 Doradobet Wolfsburg vs. Frankfurt 8:30 am - 30/09 2.08 3.50 3.66 Doradobet Bochum vs. Monchengladbach 8:30 am - 30/09 2.42 3.66 2.80 Doradobet Mainz vs. Leverkusen 8:30 am - 30/09 5.66 4.75 1.52 Doradobet Leipzig vs. Bayern Múnich 11:30 am - 30/09 3.50 4.20 1.92 Doradobet SV Darmstadt vs. Werder Bremen 8:30 am - 01/10 2.75 3.66 2.45 Doradobet Friburgo vs. Augsburgo 10:30 am - 01/10 1.77 4.00 4.50 Doradobet





Partidos de la fecha 7 de la Serie A

La sétima jornada de la Serie A de Italia comienza el sábado 30 de septiembre con los partidos Lecce vs. Napoli, Milan vs. Lazio y Salernitana vs. Inter. El domingo 1 de octubre continúa la acción con los duelos Atalanta vs. Juventus, Roma vs. Frosinone y Udinese vs. Genoa. Finalmente, la jornada termina el lunes 2 de octubre con los encuentros Torino vs. Hellas Verona y Fiorentina vs. Cagliari.

Partido Horario Local Empate Visita Casa de Apuestas Lecce vs. Napoli 8:00 am - 30/09 5.00 3.80 1.72 Doradobet Milan vs. Lazio 11:00 am - 30/09 1.81 3.66 4.75 Doradobet Salernitana vs. Inter 1:45 pm - 30/09 7.50 4.75 1.42 Doradobet Bologna vs. Empoli 5:30 am - 01/10 1.70 4.00 5.00 Doradobet Udinese vs. Genoa 8:00 am - 01/10 2.50 3.10 3.14 Doradobet Atalanta vs. Juventus 11:00 am - 01/10 2.57 3.40 2.80 Doradobet Roma vs. Frosinone 1:45 pm - 01/10 1.48 4.50 7.00 Doradobet Sassuolo vs. Monza 11:30 am - 02/10 2.33 3.66 3.00 Doradobet Torino vs. Hellas Verona 11:30 am - 02/10 1.87 3.40 4.50 Doradobet Fiorentina vs. Cagliari 1:45 pm - 02/10 1.52 4.33 6.50 Doradobet





Partidos de la fecha 7 de la Ligue 1

La séptima fecha de la Ligue 1 inició el viernes 29 de septiembre con el duelo entre Racing de Estrasburgo vs. Lens. El sábado 30 de septiembre sigue la acción con los partidos Clermont vs. PSG y Mónaco vs. Marsella. Y el domingo se cierra la jornada con seis enfrentamientos, entre los cuales destacan Reims vs. Lyon, Lorient vs. Montpellier y Rennes vs. Nantes.

Partido Horario Local Empate Visita Casa de Apuestas Clermont vs. PSG 10:00 am - 30/09 6.66 4.75 1.46 Doradobet Mónaco vs. Marsella 2:00 pm - 30/09 2.45 3.66 2.80 Doradobet Reims vs. Lyon 6:00 am - 01/10 2.12 3.66 3.33 Doradobet Le Havre vs. Lille 8:00 am - 01/10 3.80 3.50 2.05 Doradobet Toulouse vs. Metz 8:00 am - 01/10 2.20 3.50 3.40 Doradobet Niza vs. Stade Brestois 8:00 am - 01/10 1.81 3.80 4.50 Doradobet Lorient vs. Montpellier 10:05 am - 01/10 2.90 3.50 2.42 Doradobet Rennes vs. Nantes 1:45 pm - 01/10 1.52 4.50 6.00 Doradobet





