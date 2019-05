Cuestión de balanza: la insólita razón por la que Manchester United rechazó a De Ligt en 2018

A diferencia del Manchester United , el FC Barcelona tiene muy claro que Matthijs de Ligt es una de las prioridades para el mercado de fichajes de verano. Traemos a colación el nombre del equipo inglés porque según el Daily Mirror, en Old Trafford rechazaron la contratación del central holandés a mitad de 2018.



Tal como lees. A pesar de que De Ligt era uno de los pedidos de Mourinho, la directiva del Manchester United decidió no contratarlo por un detalle en el informe que hizo Marcel Bout, un ojeador que llegó a Old Trafford en 2015 con Van Gaal.

Si bien recomendó su fichaje, Bout reportó en Old Trafford que De Ligt llegaría a tener tanto sobrepeso como su padre. Con el paso de los años perdería velocidad y ritmo para jugar en la alta competencia, por lo que el United no lo vio como la contratación más conveniente.

De Ligt también es buscado por Juventus y Real Madrid. (Getty) De Ligt también es buscado por Juventus y Real Madrid. (Getty)

Terrible decisión

No ha pasado ni un año del descarte de los 'Red Devils' al crack del Ajax y este se ha convertido en uno de los jugadores por el que los grandes clubes suspiran. Barcelona, Real Madrid, Juventus y Bayern Munich son los que más interés han mostrado en sus servicios.



A poco de la apertura del mercado de verano, el Barcelona parece ser el equipo mejor colocado para fichar a De Ligt. Los catalanes pagarían hasta 80 millones de euros para hacerse con sus servicios.

