Las celebraciones del campeonato del mundo 2022 se prolongaron hasta finales de ese mismo año. Ya para los primeros días de enero del 2023, Lionel Messi estaba volando rumbo a París para ponerse a las órdenes del PSG, que se preparaba para volver a la acción en la Ligue 1. Pese a la gran cantidad de partido con la que terminó el curso pasado, la ‘Pulga’ se dio abasto para disputar la mayor cantidad de partido que quedaban en la temporada.

Con 16 goles y la misma cantidad en asistencias, los franceses añadieron la estrella número 11 a sus vitrinas, logrando así el bicampeonato para Lionel Messi durante su paso por el PSG. Este título también marcó el trofeo número 43 en la exitosa carrera del astro argentino. Aunque posiblemente su despedida del Viejo Continente estuvo empañada por el trato negativo recibido por parte del club y algunos aficionados. Messi dejó el PSG con un trofeo en mano, pero también con un sabor agridulce debido a las circunstancias.

Quizás la espina que Lionel Messi se llevó consigo del PSG fue no lograr ganar la Champions League con el club, especialmente después de no poder superar al Bayern Munich en los octavos de final. La decepción fue notable entre la hinchada, ya que tenían la esperanza de que un Messi campeón del mundo pudiera contribuir a que el equipo levantara la ‘Orejona’ por primera. Así concluyó la primera mitad del 2023. Messi mostraba signos de incomodidad y ya no parecía disfrutar plenamente del fútbol.

La ‘Messimani’ llegó a la MLS

“Sí, muchachos, nos vemos en Miami”, fue el mensaje que sacudió al fútbol mundial. Lionel Messi hizo su primera aparición con la camiseta del Inter Miami, anunciando su fichaje por el equipo propiedad de David Beckham. Este video marcó el inicio de la revolución conocida como ‘Messimania’. Todo comenzó en el ámbito digital, donde el club ganaba 100 mil seguidores por hora, llegando a aumentar más de 10 millones en menos de una semana, todo esto antes de que el ‘10′ hiciera su debut.

La euforia generada por la incorporación de Lionel Messi al Inter Miami también se reflejó en los ingresos del club. A tan solo tres días de la publicación del video mencionado anteriormente, se registraron 850 mil camisetas vendidas de Messi, una cifra siete veces mayor que las ventas del Al-Nassr de Cristiano Ronaldo en seis meses. ¡El astro argentino registró el 35% de las ganancias totales de Adidas!

En menos de tres meses, Inter Miami ya había recuperado toda la inversión realizada para traer al argentino, principalmente a través de la venta de entradas para sus partidos. Las ganancias registradas superaron los 265 millones de dólares, colocando al ‘10′ a la par de la superestrella del momento, Taylor Swift, en cuanto a la venta de boletos.

La llegada de Messi a Estados Unidos también ha generado beneficios directos para empresas como Apple. Un año antes, la MLS había firmado con Apple para adquirir los derechos de transmisión durante los próximos 10 años. Se estima que, debido a la presencia de Messi, las suscripciones se incrementaron entre 1 a 3 millones de dólares durante sus primeros meses en Miami.

Debut de Lionel Messi en Inter Miami

El esperado debut de Lionel Messi con el Inter Miami el 21 de julio atrajo a diversas celebridades, desde estrellas del deporte hasta reconocidos cantantes. Becky G inauguró el encuentro entonando el himno de Estados Unidos, mientras que figuras destacadas como LeBron James, Kim Kardashian, Serena Williams con su pareja Alexis Ohanian, y Marc Anthony no quisieron perderse la oportunidad de presenciar el inicio de la nueva etapa del astro argentino en el fútbol estadounidense.

La presencia de Messi generó un gran impacto y entusiasmo, marcado por momentos especiales como el abrazo entre el futbolista y LeBron James, así como la confesión de Kim Kardashian sobre su admiración por el fútbol y el capitán argentino. El evento no solo se convirtió en un hito deportivo sino también en un punto de encuentro para diversas personalidades que celebraron la llegada de Messi al Inter Miami.

Cruz Azul fue el afortunado rival en este momento trascendental en la carrera de Lionel Messi. Vistiendo la camiseta ‘10′, ingresó al campo a los 54 minutos con su equipo liderando por un gol. A pesar del empate momentáneo de los mexicanos, Messi, el jugador destinado para momentos mágicos en el fútbol, apareció en la agonía del partido para marcar un auténtico golazo de tiro libre, asegurando la victoria para su nuevo equipo. Las tribunas vibraron, y la leyenda de Messi se hizo presente una vez más.

Números de sus primeros meses

La temporada inaugural de Lionel Messi con el Inter Miami concluyó a finales de octubre, viéndose frustrada la posibilidad de clasificar a los playoffs de la MLS. Su participación en este campeonato fue limitada, ya que se unió al equipo cuando la temporada ya estaba en marcha y este no se encontraba en una posición favorable. Messi disputó seis encuentros, anotando un gol y proporcionando dos asistencias durante su breve participación.

Donde Messi tuvo una participación destacada fue en la Leagues Cup, precisamente el torneo que marcó el inicio de su vínculo con el Inter Miami. El argentino lideró al equipo de Tata Martino para ganar este torneo internacional que involucra a equipos de la MLS y México. Messi exhibió su calidad con 10 goles, convirtiéndose en el máximo goleador del torneo. Mostró su experiencia y jerarquía en los momentos cruciales, contribuyendo significativamente para que el Inter Miami lograra su primer título en la corta historia del equipo.

Estadísticas de Lionel Messi con Inter Miami en 2023

Torneo PJ Goles Asistencias MLS 6 1 2 US Open Cup 1 0 2 League Cup 7 10 1

Vigente con Argentina

De los 10 partidos que disputó Argentina en 2023, Lionel Messi participó en el 80% de estos encuentros. Únicamente ingresó desde el banco de suplentes en una ocasión, frente a Paraguay. A pesar de sus 36 años, demostró que sigue en plena forma a nivel de selecciones, anotando ocho goles contra cinco equipos diferentes y ubicándose en la segunda posición de la tabla de goleadores. Dos de estas anotaciones la sufrimos en la Selección Peruana. El capitán de la ‘Albiceleste’ apareció en dos momentos concretos del partido para apagar cualquier mecha de ilusión del equipo conducido por Juan Reynoso.

Durante el 2023, las molestias musculares de Lionel Messi se volvieron más frecuentes. Experimentó ausencias en algunos partidos con el PSG, y esta situación se intensificó con su participación en el Inter Miami. Después de una carrera relativamente libre de lesiones, parece que los primeros signos de desgaste físico comienzan a manifestarse en la estrella del fútbol mundial. Este patrón se repitió también en la selección argentina, donde incluso salió de lista para enfrentar a Bolivia. Sin lugar a dudas, es una situación que podría volverse más común y a la que tendremos que acostumbrarnos. Por ahora, lo importante es seguir disfrutando de Lionel Messi en cada momento que pise el campo de juego.

Rival Competición Perú Eliminatorias 2026 Ecuador Eliminatorias 2026 Australia Amistoso Curacao Amistoso Panamá Amistoso

