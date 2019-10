Lo que hubiesen sido juntos: "Ronaldo fue lo mejor que vi en mi vida", Messi se rinde al 'Fenómeno'

Si bien en muchas oportunidades ha afirmado que Pablo Aimar fue su ídolo de la infancia, esta vez Lionel Messi sorprendió con su respuesta al ser consultado sobre quién fue el mejor jugador que pudo ver. El crack del Barcelona, sin dudarlo, respondió que Ronaldo Nazario , la leyenda brasileña que jugó en el Barcelona y Real Madrid.

" Ronaldo fue un fenómeno. De todos los delanteros que he visto en mi vida, él fue el mejor. Un jugador impresionante desde cualquier aspecto", dijo Leo en una entrevista que ofreció para la cadena argentina TyC Sports.



Ambos, desde luego, no coincidieron en el campo, pues cuando Messi daba sus primeros pasos como profesional, el 'Fenómeno' estaba en la recta final de su carrera en Europa. Aun así, Ronaldo fue uno de sus referentes, sobre todo cuando el brasileño jugó en el Camp Nou, donde marcó un total de 47 goles en 49 encuentros.

No se arrepiente de nada

En otro momento de la entrevista, Messi afirmó que no cambiaría nada de su carrera por ganar la Copa del Mundo, la cual estuvo muy cerca de levantar en el 2014, cuando con Argentina, cayó en la final frente a Alemania.



" Me hubiese encantado ser campeón del mundo, pero creo que no cambiaría nada de lo otro que tuve en mi carrera por serlo. Esto es lo que me tocó, lo que Dios me dio; por algo es", afirmó.

También habló del VAR

Messi no solo habló de su fútbol, sino también un poco del VAR y de clásicos en el mundo. Con respecto a la herramienta que está siendo implantando, Leo confesó que le agrada. “Me gusta, pero bien usado. Vino para despejar dudas y todavía no lo está haciendo”.



¿Y con los clásicos? “En España si pierdes, no pasa nada. En Argentina no puedes salir de tu casa y es una locura, pero realmente es así. El fútbol, en general, la gente lo vive de esa manera. La locura del día a día se lleva también en el fútbol. El River-Boca o el clásico rosarino son más o menos como el Barcelona-Real Madrid, pero en Argentina la gente está más loca”.

