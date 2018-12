Lo que era un secreto a veces se hizo oficial. Este lunes se llevó a cabo la ceremonia del Balón de Oro 2018 y el volante croata Luka Modric se convirtió en el nuevo ganador del premio, luego que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se lo hayan llevado en los últimos diez años.

Luka Modric obtuvo el premio lugar en el Balón de Oro 2018 al lograr 753 puntos y superar a otros grandes jugadores como Cristiano, Messi, Mbappé, Griezmann, Hazard, Neymar, De Bruyne y Sergio Ramos.

"Todos tenemos sueños de niños. El mío era por sobre todo, poder ganar algún día este premio. Me siento muy honrado. Es increíble ser sucesor de Cristiano o Messi. 2018 ha sido un sueño para mí.", dijo un emocionado Modric.

Como se recuerda, en la previa al Balón de Oro, el mediocampista croata tuvo una gran temporada pasada con Real Madrid y un tremendo Mundial de Rusia con la Selección de Croacia. Se llevó la Champions League por tercera vez consecutiva de la mano de Zinedine Zidane.

Luego, en la Copa del Mundo tuvo su mejor versión y metió a su país a la gran final, en la que perdió ante Francia. También fue elegido como el mejor jugador en la cita mundialista.

Hay que tomar en cuenta que Luka Modric también ganó el premio FIFA The Best hace algunas semanas. A la ceremonia del Balón de Oro 2018 no asistieron cracks como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.