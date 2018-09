En medio aún de la emoción por coronarse como el mejor jugador de la temporada 2017-18 en los premios 'The Best', el jugador croata Luka Modric fue consultado sobre su futuro y dónde quisiera ponerle punto final a su carrera, aunque aún no esté pensando en ello. Al igual que en otras ocasiones, el mediocampista eligió al Real Madrid.

"Me gustaría acabar mi carrera en el Real Madrid, pero es un club muy exigente, hay que ir año a año y ver cómo voy rindiendo", dijo Modric al programa 'El Larguero'.



Recordemos que no es la primera vez que Modric manifiesta este deseo, pues ya hace unos meses y en plena incertidumbre sobre si se quedaba en el Madrid o marchaba al Inter de Milán, club que le ofreció una jugosa oferta al jugador.

Luka Modric llegó al Real Madrid en el 2012, procedente del Tottenham, en un fichaje que fue bastante cuestionado pero que el propio mediocampista se encargó de confirmar, temporada tras temporada, que fue una de las mejores decisiones que tomó el club.



Modric fue incluido en la terna por el Premio 'The Best' después de ayudar a que el Real Madrid conquistara su tercer título consecutivo de la Liga de Campeones en mayo y el cuarto en cinco campañas, para luego guiar a la selección de Croacia al mejor desempeño en su historia mundialista



En el Mundial de Rusia, Modric ganó el Balón de Oro por encabezar a una selección que llegó a la final del certamen. Los croatas perdieron 4-2 la final ante Francia.