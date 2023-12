Manchester City vs. Urawa Reds se ven las caras EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este martes 19 de diciembre, por las semifinales del Mundial de Clubes, en un partido en el King Abdullah Sports City. El encuentro está programado para iniciar a partir de la 1:00 de la tarde (hora peruana, 3:00 p.m. en Argentina) y será transmitido a través de las señales de FIFA+, DSports (DIRECTV) y DGO. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. El campeón de la Champions es el favorito, pero no hay nada escrito. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias.

Manchester City vs. Urawa Reds: posibles alineaciones

Manchester City: Ederson; Walker, Rúben Dias, Aké, Gvardiol; Bernardo Silva, Rico Lewis, Rodri, Grealish, Foden; Julián Álvarez.

Urawa Reds: Nishikawa; Akimoto, Hoibraten, Scholz, Sekine; Koizumi, Ken Iwao, Kaito Yasui, Atsuki Ito, Okubo; José Kanté.