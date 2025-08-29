De cara a la última fecha doble de las Eliminatorias, Uruguay necesita tan solo un punto para sellar su clasificación directa al Mundial 2026 sin depender de nadie, o también que Venezuela no gane sus dos próximos partidos. La ‘Celeste’, por ello, quiere asegurar su pase frente a la Selección Peruana en casa y Chile de visita, los dos últimos de la tabla. Su seleccionador Marcelo Bielsa tomó la palabra y en primer término habló de lo que espera en estos dos próximos compromisos.

El ‘Loco’, fiel a su estilo, elevó un pedido a su plantel ante los medios de prensa. “Nosotros necesitamos correr mucho, porque eso nos hace jugar mejor, rentabilizar nuestras virtudes. Necesitamos correr más que el rival y necesitamos de los jugadores que están habituados a la competencia máxima de altísima intensidad”, declaró el argentino.

El director técnico de la ‘Celeste’, de cara al partido ante la ‘Bicolor’ del próximo jueves 4 de setiembre en el Centenario de Montevideo, aseguró que el rival “tiene todo el material necesario para ocupar el lugar al que en este momento no ha llegado”, que es buscar un cupo al repechaje al Mundial.

Eso sí, no pudo evitar referirse al presente de su delantero Darwin Núñez, debido a las constantes consultados de los periodistas charrúas, sobre su polémico pase al Al-Hilal de Arabia Saudita, luego de tres temporadas en el más alto nivel con Liverpool de Inglaterra, donde ganó tres títulos, entre ellos una Premier League.

Darwin Núñez llegó a Al-Hilal de Arabia Saudita, en este mercado de pases, a cambio de 53 millones de euros. (Foto: Getty Images)

“No es una decisión en la que yo haya ofrecido mi opinión, obviamente uno solamente la emite en caso de que sea requerida. En esta situación no fui consultado y me parece totalmente lógico por una serie de factores. Es un jugador que ya ha hecho en su corta edad muchos procesos: llegó a Europa, pasó a un club portugués, luego a uno de los mejores clubes del mundo y ahora a un mercado que ha revolucionado el fútbol”, declaró el ‘Loco’.

De hecho, agregó que para él no se puede decir que Arabia Saudita es un mercado se segundo nivel, y que incluso habría que ver en qué sitio se puede ubicar dentro de las cinco grandes ligas debido a que “muy pocas ligas tienen jugadores de tanto nivel y jerarquía”.

Precisamente para el duelo ante la ‘Bicolor’, Marcelo Bielsa no podrá contar con Ronald Araujo ni Nahitan Nández, ambos suspendidos por acumulación de tarjetas amarillas. Tampoco con Darwin Núñez, a quien le queda un partido de sanción por los incidentes en la Copa América, ni con Maximiliano Araújo, José María Giménez y Nicolás de la Cruz, ausentes por lesión.

José María Giménez se sumó a la lista de bajas de Uruguay para esta fecha doble de Eliminatorias. (Foto: AFP)

¿Cuándo jugará la Selección Peruana frente a Uruguay?

El compromiso entre Perú vs. Uruguay está programado para este jueves 4 de setiembre desde las 6:30 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 8:30 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 7:30 p.m.; en México a las 5:30 p.m.; y en España a la 1:30 a.m. del viernes 5.

El partido entre Perú vs. Uruguay se disputará en el Estadio Centenario de Montevideo, con la transmisión a cargo de Movistar Deportes, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). En señal abierta podrá ser visto por América TV y ATV. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del compromiso, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en la web de Depor.

