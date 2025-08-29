Un nuevo peruano en el extranjero. Se trata de Cristóbal Trallero, quien a sus cortos 15 años acaba de dar el gran salto de su carrera: fichar por el Girona, actualmente en LaLiga de España, para incorporarse a su equipo juvenil. Se trata de un interesante lateral izquierdo que a principios de año fue convocado a la Selección de Cataluña Sub-16, debido a que nació en España, tiene madre peruana -de Ica- y padre de Guinea Ecuatorial, país africano donde se habla español.

Nacido en 2009, pasó por diferentes equipos de Cataluña como Cornella Infantil A en la temporada 2022/23, Club Gimnastic Manresa en el 2023-2024, y posteriormente el Cornella Sad Cadete A, su último equipo antes de sumarse al Girona Academia, que disputa el Campeonato Sub-16.

Trallero, quien en octubre cumplirá 16 años, tiene como próximo reto consolidarse en el elenco juvenil del Girona y luego tentar una chance para ganarse un lugar en el primer equipo. Luego del Barcelona y Espanyol, es el equipo más representativo de Cataluña.

El peruano Cristóbal Trallero fue anunciado como nuevo jugador del equipo juvenil de Girona. (Foto: @GFCAcademia)

Con respecto a si es elegible por la Selección Peruana, puede tramitar su documentación y ser considerado para una eventual convocatoria. Eso sí, cabe precisar que también puede jugar por Guinea Ecuatorial, Cataluña o la mismísima Selección de España, su país de nacimiento. Será decisión exclusiva del jugador.

El plan de la FPF y la Jefatura de la Unidad Técnica de Menores debe ser monitorear al futbolistas, que se suma a una buena camada de juveniles con raíces peruanas como Alonzo Vincent (16 años), Luis Baasen (16 años), Etienne Beuzeville (17 años), Nicolás Cairo (17 años), Aitor Leon (16 años), Nicolás Jansen (15 años), Franco Giambavicchio (16 años) y Julián Sempertegui (16 años).

El primer paso puede ser citarlo para un microciclo, en este caso de la Selección Peruana Sub-17, y ver su desarrollo y desenvolvimiento una vez instalado en la Videna. Sobre todo porque se trata de una posición como la de lateral izquierdo, donde no abundan las opciones de cara al futuro y menos en el exterior.

Trallero fue convocado en febrero de este año a la Selección de Cataluña Sub-16. (Foto: Unique Sports)

