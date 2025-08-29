Piero Cari podría debutar con la Selección Peruana en las Eliminatorias 2026. (Foto: FPF)
“CONFIRMADO: PIERO CARI integrará la Selección Peruana absoluta y viajará este sábado rumbo a Montevideo para el partido ante Uruguay por las Eliminatorias”, adelantó José Varela en su cuenta de ‘X’.

Piero Cari junto a Kevin Quevedo en los entrenamientos en Videna. (Foto: FPF)
Noticia en desarrollo...

