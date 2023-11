En uno de los regresos más esperados a los banquillos del fútbol, fue anunciado Marcelo Gallardo como nuevo director técnico de Al Ittihad. El estratega argentino volverá a dirigir luego de, prácticamente, tomarse un año sabático. El ‘Muñeco’ dejó River Plate a finales del año 2022 y ahora enrumbará una nueva aventura en el fútbol de Arabia Saudita. Llega en reemplazo de Hassan Khalifa y tendrá la oportunidad de dirigir a figuras de talla mundial como Karim Benzema, N’Golo Kanté y Fabinho.

El fútbol sonríe con el regreso de Marcelo Gallardo en lo que será su tercera experiencia como director técnico profesional (dirigió a Nacional y River Plate). “Nos complace anunciar a nuestro nuevo entrenador, ‘El muñeco’ Marcelo Gallardo”, publicó la cuenta oficial del club.

Acompañado de un video emotivo, en el cual se resaltan sus logros y recorrido como futbolista profesional, comenzará una nueva etapa para el actual campeón de Arabia Saudita. Para esta temporada, se reforzaron con jugadores como Karim Benzema y N’Golo Kanté. Por ahora, están ubicados en el quinto lugar con 24 puntos, a 11 del líder Al Hilal.

A pesar de no conocerse detalles completos, el periodista Fabrizio Romano contó que el vínculo concierne hasta el mes de junio de 2025. De ir obteniendo logros, hay una extensión para el DT de 47 años de edad: dos años más, es decir, hasta junio del 2027.





¿Qué dijo Marcelo Gallardo antes de viajar a Arabia Saudita?

Este sábado, Marcelo Gallardo partió hacia Arabia Saudita para firmar contrato con el club. Antes del vuelo, se tomó unos minutos para poder hablar con la prensa y expresar la razón de su decisión, ya que no dirigía desde finales de 2022, cuando dejó River Plate.

“Es una decisión que tomé en base a cuestiones que tienen que ver con lo personal. Fue un sentir. Hay mucho para desarrollar, me incentivaron también con un gran proyecto de desarrollo en un lugar donde está todavía con cierta virginidad. Un mercado que me abre un poquito la cabeza, algo diferente. Eso me motiva, me proyecta en este tiempo que tengo ganas de volver a trabajar. En ese sentido me embarqué en este desafío lindo que es un descubrimiento total para mí y para todo mi equipo”, declaró a ESPN.





¿Quién es Marcelo Gallardo y cómo fue carrera de entrenador?

Gallardo, nacido el 18 de enero de 1976 en Merlo, Argentina, inició su camino como entrenador en Nacional de Uruguay en 2011. Rápidamente demostró sus habilidades tácticas y de gestión, ganando la Liga Uruguaya en su primera temporada, un logro que llamó la atención de propios y extraños.

Sin embargo, fue en River donde Gallardo alcanzó la cima de su carrera como entrenador. En 2014, asumió el cargo en un momento delicado para el club. Su impacto fue inmediato, llevando a River Plate a la victoria en la Copa Sudamericana de 2014 y, posteriormente, ganando la Recopa Sudamericana. Además se le recuerda por las Libertadores de 2015 y 2018.





