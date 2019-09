¡Se sienten pasos en el Bernabéu! Real Madrid tendría que 'acercarse' a la firma Nike si quiere a Mbappé

Todos los caminos pueden ser necesarios tomarlos para llegar al fin querido. Y eso es lo que contempla hacer el Real Madrid para concretar el fichaje del jugador que está llamado a dominar el fútbol mundial durante los próximos 10 ó 15 años, Kylian Mbappé. ¿Pero hasta qué está dispuesto a dar Florentino Pérez ? Pues más allá de la evidente fuerte suma de dinero, es probable que deba acercarse a un rival comercial.



Desde España adelantan que además del acuerdo al que tendrá que llegar el Madrid con el PSG , el cual debería seguir un buen camino dada la buena relación entre las instituciones, en las oficinas del Bernabéu tendrán que hacer frente a otros factores externos que harían complicada la operación: la marca deportiva 'Nike'.



La empresa multinacional estadounidense, que viste al club parisino y que tiene a Mbappé entre uno de sus principales embajadores, tendría mucho que ver en la negociación por el delantero francés, pues como se sabe, es rival directo de la firma 'Adidas', patrocinador oficial e histórico del Real Madrid.

¿Eso quiere decir que el Madrid cambiará a Nike?

No, al menos no por el momento. Esa sería una apuesta muy arriesgada y que en el Bernabéu no contemplan, pues ya en otros mercados de fichajes han tenido este 'problema' que han sabido sacar adelante. Basta solo recordar que Cristiano Ronaldo sigue vistiendo 'Nike'.



Sin embargo, la marca estadounidense podría presionar para encaminar a Mbappé hacia otro destino, tal y como lo hizo en esta ventana de traspasos con otro de sus representados: Mauro Icardi.



En Italia, medios como 'SportMediaset' han confirmado que la firma americana fue decisiva para que el Inter de Milán facilite el préstamo del argentino al PSG, toda vez que ambos clubes y el jugador le 'pertenecen' a 'Nike'.



¿Será que la firma deportiva será impedimento para que Mbappé acabe en el Bernabéu?

