¡La sacó de la línea! Gran reacción de Moreno para evitar gol tras 'sombrerito' de Castillo [VIDEO]

Son los momentos de Chile en el amistoso FIFA. Una salida de 'Memo' Ochoa dejó el balón picando a Castillo, que no dudó en colgar al arquero, pero Moreno la sacó cerca de la línea. El partido sigue 0-0.



El México vs. Chile comenzó con todas las incidencias a mil. Fueron los chilenos quienes tomaron protagonismo con el gran cabezazo al arco que sacó Ochoa debajo de los tres palos. Pero siguieron.



En una mala salida del 'Memo', la pelota quedó servida para la volante chilena quien no dudó en darle el pase rápido a Castillo. El delantero del América no dudó y se la sombreó al arquero, pero Moreno reaccionó rápido y evitó la caída del arco azteca.



En octubre del año pasado la Roja ganó un amistoso ante el 'Tri' por 0-1 y en 2016, en la Copa América Centenario, Chile le endosó un 7-0 que aún escuece en México.

