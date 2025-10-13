México vs. Ecuador: fecha, horarios y canales de TV del amistoso por la fecha FIFA

México vs. Ecuador jugarán este martes 14 de octubre, en el duelo válido por la fecha FIFA. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el Estadio Akron de Zapopan, donde se enfrentarán dos de los equipos latinoamericanos que obtuvieron de manera segura su cupo al Mundial, uno por eliminatorias y el otro por ser anfitrión. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

México llega a este amistoso bajo una presión significativa, especialmente tras la reciente goleada sufrida ante Colombia en su anterior compromiso. El equipo de Jaime Lozano necesita urgentemente una reacción convincente ante su afición para mitigar las críticas y recuperar la confianza. El “Tri” debe mostrar una mejora táctica y mentalidad de ganador para calmar las aguas.

Lozano ha utilizado un sistema base 4-3-3, pero la prioridad ahora es corregir las lagunas defensivas evidenciadas en los últimos duelos. En ataque, México depende de la verticalidad de sus extremos y la conexión entre mediocampistas y el centrodelantero, que ha tenido problemas para concretar. El desafío es lograr la fluidez sin comprometer la retaguardia ante un rival sudamericano de alto nivel.

Jugar en Zapopan, añade un componente de obligación para México, que no puede permitirse otro revés en casa. Este partido se convierte en una prueba de carácter para varios jugadores que buscan consolidarse o recuperar un puesto titular. La afición mexicana espera ver una versión del “Tri” aguerrida y que refleje el crecimiento que promete el proceso de Lozano.

Por su parte, Ecuador se presenta como una selección que vive uno de sus mejores momentos generacionales, destacando por su impresionante solidez defensiva, la mejor de las Eliminatorias CONMEBOL. La “Tri” ha demostrado ser un muro difícil de penetrar, sustentada por una línea de zagueros con experiencia europea y un arquero confiable. Este amistoso servirá para seguir rodando su talentosa plantilla.

El motor de Ecuador es su mediocampo, liderado por Moisés Caicedo, un futbolista “box-to-box” fundamental en la recuperación y la distribución. Si bien su defensa es sólida, la principal asignatura pendiente de la “Tri” es su producción ofensiva. Dependen en gran medida de la experiencia y goles de Enner Valencia, y buscan que jóvenes extremos como Alan Minda y Kendry Páez tomen más protagonismo.

El historial reciente entre ambos equipos ha sido equilibrado en amistosos, aunque el último antecedente favorable a Ecuador data de 2022. Para los dirigidos por Sebastián Beccacece, este partido es una excelente oportunidad para medir su estilo físico y aguerrido ante un rival de CONCACAF. Ecuador buscará mantener su racha invicta para confirmar su estatus como potencia emergente.

¿A qué hora juegan México vs. Ecuador?

El encuentro entre México vs. Ecuador está programado para este martes 14 de octubre desde las 7:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 9:00 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 8:00 p.m.; en México a las 6:00 p.m.; y en España a la 2:00 a.m. del miércoles 15.

¿En qué canales ver México vs. Ecuador?

El partido entre México vs. Ecuador se disputará en el Estadio Akron de la ciudad de Zapopan, con la transmisión de TUDN, Canal 5 y Azteca Deportes, disponible en el territorio mexicano. Así como también en suelo ecuatoriano lo podrás ver en ECDF. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

¿Dónde Juegan México vs. Ecuador?

