México vs. Japón EN VIVO vía DirecTV Sports: se enfrentan por el Grupo B del Mundial Sub 20

México vs. Japón (EN VIVO | EN DIRECTO | LIVE HD) vía DirecTV Sports chocan este domingo (8:30 a.m. hora peruana): sigue el partido por la fecha 2 del grupo B del Mundial Sub 20 que se disputará este 26 de mayo en el estadio Gdynia por transmisión de DirecTV Sports. La transmisión del duelo estará a cargo de DirecTV Sports para toda América Latina. Sigue incidencias en Depor.com

Luego de dar pelea en el debut pero con el sabor amargo de una derrota, México no tiene margen de error ante Japón, un rival directo en la lucha por clasificar a la siguiente etapa del torneo de la categoría.

Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración para conocer más del México y Japón.

México vs. Japón: horas y canales en el mundo

Perú 8:30 am. | DirecTV Sports

México 8:30 am.

Ecuador 8:30 am.

Colombia 8:30 am.

Bolivia 9:30 am.

Paraguay 9:30 am.

Venezuela 9:30 am.

Brasil 10:30 am.

Argentina 10:30 am.

Chile 10:30 am.

Uruguay 10:30 am.

España 3:30 pm.

Luego de una buena presentación ante Italia donde, lamentablemente para sus intereses, se quedaron con las manos vacías, México va en busca de tres puntos de oro que lo mantengan dependiendo de sí mismos para clasificar a la siguiente etapa del Mundial Sub 20.

Ahora les tocará enfrentar a Japón que en su debut enmpató 1-1 contra Ecuador y que de no ganar complicará sus chances de llegar a los octavos de final de este certamen que se juega en Polonia.

El Mundial apenas ha empezado, por lo que es muy difícil que los entrenadores realicen grandes cambios en sus plantillas. México alinearía con los mismos once que debutaron contra Italia.

El equipo azteca saltaría a la cancha con: Carlos Higuera, Kevin Álvarez, Gilberto Sepúlveda, Oswaldo León, Arturo Naelson Cárdenas; Efraín Orona, Roberto Meraz, Misael Domínguez, Diego Lainez; José Juan Macías y Roberto de la Rosa.

