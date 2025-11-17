México y Paraguay se ven las caras este martes 18 de noviembre desde el estadio Alamodome de Texas (Houston), en el segundo de los dos amistosos programados para la Fecha FIFA. El duelo será una oportunidad clave para seguir probando jugadores en las dos escuadras. La idea es ir moldeando a los posibles convocados para disputar el Mundial 2026.

México mantiene firme su preparación para el Mundial 2026 del cual será uno de los anfitriones. Esta situación evitó un proceso de clasificación; sin embargo, ello también ha generado falta de competitividad en lo que respecta al proceso de Javier Aguirre como DT, por lo que los amistosos serán claves.

El equipo de Aguirre ha convocado a una mezcla de jugadores experimentados y jóvenes talentos, como Gilberto Mora y Obed Vargas, que destacaron en el Mundial Sub-20. La principal tarea del ‘Tri’ es mejorar la contundencia, una carencia notoria en partidos anteriores a pesar de generar oportunidades de gol.

Por lo pronto, desde tierra azteca se respiran momentos de incertidumbre en cuanto al rendimiento ya que el último choque del fin de semana ante Uruguay dejó un empate 0-0, a pesar que se disputó en el estadio Corona de Torreón.

Paraguay, por su parte, llega de una derrota complicada ante Estados Unidos. Los dirigidos por Gustavo Alfaro terminaron bien las Eliminatorias, pero este esfuerzo logrado no se ha visto reflejado en los resultados de los amistosos FIFA.

Desde tienda ‘guaraní’, ven en el duelo contra México una excelente oportunidad para evaluar su nivel competitivo y consolidar su estrategia de juego, caracterizada por su intensidad física que los ha llevado a buenos escenarios en sus mejores tiempos.

El historial general favorece a México con 10 victorias en 20 partidos, pero el antecedente más reciente, un 1-0 a favor de Paraguay en 2022, añade un tinte de paridad al encuentro.

¿A qué hora juegan México vs. Paraguay?

México vs. Paraguay está programado para este martes 18 de noviembre desde las 8:30 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 10:30 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 9:30 p.m.; en México a las 7:30 p.m.; y en España a las 2:30 a.m. del miércoles 19.

¿En qué canales ver México vs. Paraguay?

México vs. Paraguay se disputará en el estadio Alamodome de Texas, con la transmisión de TUDN, Canal 5 y Azteca 7 en tierras mexicanas. Para suelo paraguayo, será visto en Tigo Sports. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

