El fútbol boliviano atraviesa un momento de ilusión que pocos imaginaban meses atrás. La clasificación al repechaje rumbo al Mundial 2026 no solo generó una ola de esperanza en su hinchada, sino que también colocó a varios de sus futbolistas en el radar internacional. Entre ellos, Miguel Terceros, el joven mediapunta de apenas 21 años, se ha convertido en el principal referente del nuevo proyecto altiplánico. Con siete goles en las Eliminatorias y actuaciones decisivas en partidos clave, su nombre comenzó a sonar con fuerza en la prensa europea. Y en las últimas horas, el propio entorno del jugador confirmó que nada menos que el Real Madrid se encuentra siguiendo de cerca su evolución.

Las declaraciones que desataron la ilusión llegaron de Vladimir Terceros, padre del futbolista, quien aseguró que ya hubo acercamientos desde el club español. “Como todos, en los equipos más grandes europeos, Real Madrid que viene dando un poco más para poder contratarlo, hay bastante acercamiento, pero eso es cuestión de empresarios”, sostuvo en diálogo con medios bolivianos, dejando entrever que el interés es real, aunque todavía no exista una oferta concreta.

La noticia tomó mayor relevancia por el contexto, Terceros no solo fue determinante para que Bolivia alcance el repechaje, sino que además terminó como el segundo máximo goleador de las Eliminatorias, solo por detrás de Lionel Messi. Con esa carta de presentación, las puertas en Europa parecen abrirse más rápido de lo esperado para el talentoso atacante.

Actualmente, el jugador pertenece al Santos de Brasil, aunque esta temporada fue cedido al Atlético Mineiro, donde busca consolidar minutos y mantener el nivel mostrado con su selección. Este escenario contractual podría facilitar cualquier operación de traspaso o cesión hacia el Viejo Continente, en caso de que las conversaciones avancen.

No es la primera vez que el nombre de Miguelito Terceros aparece vinculado al fútbol europeo. Meses atrás, clubes como el Besiktas de Turquía, el París FC de Francia e incluso el Cádiz de España fueron mencionados como posibles interesados. Sin embargo, las negociaciones nunca pasaron de simples sondeos y rumores. La diferencia ahora radica en que la institución que aparece en escena es el Real Madrid, lo cual cambia completamente la magnitud de la expectativa.

Bolivia's forward #07 Miguel Terceros celebrates with his teammates after scoring his team's first goal during the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Bolivia and Brazil, at the Municipal de El Alto stadium, in El Alto, La Paz department, Bolivia on September 9, 2025. (Photo by AIZAR RALDES / AFP)

Más allá de la ilusión que generan estos rumores, el entorno del futbolista mantiene los pies en la tierra. Por ahora, el foco está en aprovechar la vitrina que significa el repechaje mundialista, un escenario en el que Bolivia tendrá la oportunidad de seguir demostrando que su nueva generación puede competir con las selecciones más exigentes.

Si bien aún no hay cifras ni una negociación avanzada, el solo hecho de que el Real Madrid lo tenga en carpeta ya representa un hito para el fútbol boliviano. De concretarse en un futuro cercano, Terceros podría abrir camino para que más jugadores de su país sean observados por los gigantes europeos.

El sueño recién comienza para Miguel Terceros y para todo un país que lo ve como la esperanza de un futuro distinto. Con el repechaje cerca y la posibilidad de vestir la camiseta blanca del club más ganador de la Champions League, la historia del joven boliviano promete seguir escribiendo capítulos.

