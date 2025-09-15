El tempranero gol de Jhonny Vidales invitaba a pensar en un Melgar más ambicioso y punzante frente a Universitario de Deportes, buscando mantener su buen juego y superioridad. Sin embargo, todo eso se fue diluyendo con el correr de los minutos y el conjunto crema, sin guardarse nada y empujando para volver a Lima con los tres puntos, consiguió remontar en la etapa complementaria.

Tras esta dura caída en casa, que deja al ‘Dominó’ cada vez más lejos de pelear por el Torneo Clausura y por ende con remotas chances de soñar con el título nacional, Juan Reynoso compareció ante los medios de comunicación e hizo una evaluación de lo que se vio en el Estadio Monumental de la UNSA, dejando varios mensajes hacia la interna pensando en el mediano y largo plazo.

“Estos golpes nos hacen analizar, reflexionar y caer en la conciencia de qué nos está faltando. Los muchachos no me van a dejar mentir de que la exigencia es a tope porque me acostumbré a ganar y no solo a ganar, a golear acá. El club necesita hacer una diferencia de local”, afirmó el ‘Ajedrecista’.

Al explicar por qué Universitario consiguió ganar en Arequipa, Reynoso sostuvo que su equipo no fue capaz de manejar la ventaja y conforme pasaron los minutos, la ‘U’ empezó a imponerse en los duelos individuales, especialmente en el centro del campo y en las áreas. Así pues, les costó hacer más daño en el segundo tiempo, algo que facilitó la tarea de los cremas.

“De repente el hecho de hacer el gol, tan rápido, tan fácil, como una jugada de entrenamiento, nos sorprendió a todos. De ahí en más, poco a poco, la ‘U’ se fue imponiendo en los duelos individuales, a nosotros nos faltó oficio, es mérito de ellos. No hay que volverse loco, creo que hay una hoja de ruta, hay que respetarla y apechugar estos momentos”, añadió.

Consciente de que prácticamente están fuera de carrera por el campeonato, el ‘Cabezón’ ya está pensando en la evaluación que hará al cierre de la temporada, con la finalidad de tener una hoja de ruta para la campaña del 2026, donde podrá trabajar con un plantel conformado por él mismo y tendrá el tiempo suficiente para plasmar su idea en sus dirigidos.

“Hay que lamer las heridas, mañana (hoy) entrenamos en la tarde y este club tiene que pensar en ganar siempre y a ver qué nos acomoda, quedan varias fechas para ir reacomodando cosas y sobre todo cerrar el torneo con una evaluación y un diagnóstico muy claro”, comentó.

Reynoso se sinceró y, con Melgar en el séptimo puesto del acumulado con 40 puntos, aseguró que están lejos de siquiera pelear por un cupo a la Copa Sudamericana. “Melgar no está para pelear (un cupo) a la Copa Sudamericana. Mi compromiso es hacer la evaluación adecuada y cerrar el año de la mejor manera. El que alcance y quiera estar en Melgar, estará”, aseveró. Se avecinan cambios drásticos en el ‘Rojinegro’.

¿Cuándo volverá a jugar Melgar?

Luego de caer por 2-1 a manos de Universitario, Melgar volverá a tener actividad dentro de unos días cuando visite a Deportivo Garcilaso, en el compromiso correspondiente a la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el jueves 18 de septiembre desde las 7:30 p.m. y se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

