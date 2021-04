Mircea Lucescu, entrenador del Dinamo de Kiev, declaró para las cámaras de ‘Tuttosport’, donde respondió varias preguntas relacionadas a la actualidad del fútbol. Asimismo, el rumano reveló a que jugador considera como el mejor del mundo. La respuesta sorprendió a muchos.

“Ni Cristiano ni Messi. Ahora mismo el más fuerte es Neymar. Cuando él está en forma y sano, hasta hace mejor a Mbappé. Ney me recuerda a Ronaldo, el ‘Fenómeno’. Es el mejor de todos cuando está enfocado y no se distrae con otras cosas”, afirmó el entrenador de 75 años.

Como bien sabemos, Neymar, a comparación de Cristiano y Messi, es el único de los tres que sigue en carrera en la UEFA Champions League, el principal torneo de clubes de Europa. El brasileño se alista para enfrentar a Manchester City en las semifinales de la competición.

Asimismo, Lucescu defendió a Cristiano Ronaldo tras las críticas que recibe por los aficionados de la Juventus. “¡No bromeemos! CR7 ha hecho de CR7, marcando tanto como siempre: cuando lo miras, no parece un jugador de 36 años. Si tienes a Ronaldo, tienes que apoyarlo: la impresión, hablando desde fuera, es que algunos compañeros han hecho menos de lo esperado. En cualquier caso, hay que felicitar al Inter: Conte ha hecho un gran trabajo y está ganando merecidamente el ‘Scudetto’. Que después de nueve años un club distinto a la Juve lo vaya a ganar es bueno para el fútbol italiano”, dijo.

Además, Lucescu también se animó a opinar sobre la Superliga Europea, la competición que dio de que hablar en los últimos días tras ser anunciada el domingo pasado. Eso sí, diez de los doce clubes fundadores abandonaron el torneo tras las medidas anunciadas por la UEFA y FIFA con los jugadores que participen en este mismo.

“La Superliga es una historia fea, la peor que he vivido en el fútbol. Y aunque me siento muy joven, tengo 75 años y he visto todo tipo de cosas. La Superliga es mala porque el fútbol nació como un deporte accesible, el deporte para todos, empezando por los más pobres. Querer convertirlo en algo elitista está mal y es peligroso. ¿Sabes por qué? Se convertiría en un torneo para los ricos en la cancha y en las gradas: la gente normal no podría permitirse comprar entradas para el espectáculo que tienen. El espectáculo hay que buscarlo de otra manera”, finalizó.





