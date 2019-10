No lo suelta: el 'dardo' de Mourinho a Solskjaer por el mal momento del Manchester Untied

Está voceado para llegar al Real Madrid como reemplazo de Zidane, pero mientras tanto no es ajeno a la actualidad del hasta ahora su último club, Manchester United , que viene de capa caída en la Premier League, donde el último domingo igualó en casa frente al Liverpool. Precisamente a este encuentro estuvo pendiente José Mourinho , quien aprovechó para dejarle un recado a Ole Gunnar Solskjaer.



'Mou' estuvo comentando el duelo para la cadena 'Sky Sports' y reconoció "estar impresionado" porque el empate en Old Trafford pueda ser visto como un óptimo resultado para los intereses de los 'Red Devils'.



El técnico portugués tiró de ironía al afirmar que " intentará buscar un trabajo como el que tiene Solskjaer en el United", ya que el técnico que logró levantar dos Champions con Inter y Oporto considera que el trabajo del noruego "consiste en hablar del futuro y sobre los futbolistas jóvenes".

En ese sentido, también apuntó que " en un club tan grande como el Manchester United, es muy importante el mensaje que se transmite", en referencia precisamente al excusar los resultados en el proyecto de futuro.

¿Llegará al Madrid?

Este martes será el Día ‘D’ para Zinedine Zidane , aquel técnico que supo darle tres Champions seguidas al Real Madrid. Bien dicen las estadísticas que los segundos mandatos no son igual de buenos que los primeros, al punto que el equipo blanco peligra en el torneo europeo y también ha perdido el liderato en LaLiga de España en manos de su rival, el Barcelona.



A Florentino Pérez no le ha gustado el nivel del equipo frente a Mallorca y ya ha preparado un ultimátum para el técnico francés: si no gana en Turquía, habrá una reunión de directorio en el Bernabéu.



El nombre que siempre aparece en carpeta en reemplazo de ‘Zizou’ es el de Mourinho. El luso no cuenta con un trabajo como entrenador en la actualidad y mantiene una buena relación con el presidente madridista, por lo que su llegada podría ser de inmediato. ‘Mou’ siempre ha respondido que volvería a dirigir si llega un proyecto interesante – imposible de rechazar – y ese es precisamente su vuelta a Madrid para tomar las riendas del Real.

► Pep Guardiola revela que Manchester City "aun no está listo" para ganar la Champions League



► El lado más humano de Cristiano: "Duele cuando no dicen la verdad, tengo una vida, una familia y niños"



► Drama en Francia: Barcelona lo llamó, se puso nervioso y bajó su nivel por seis meses



► ¡Tenemos nueva fecha! El 'Clásico' entre Barcelona y Real Madrid se disputará en diciembre en el Camp Nou