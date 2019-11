Su nombre suena constantemente en el Bernabéu. Incluso los propios hinchas siguen pidiéndolo, como ocurrió el último martes en el duelo ante el PSG, pero para sorpresa de muchos, el responsable de que no se vista de ‘blanco’ es nada menos que Zinedine Zidane. El propio técnico francés fue quien rechazó categóricamente la llegada de Neymar a su plantilla, argumentando que “es un vago”.

Así lo asegura un libro titulado ‘PSG: Change or Die', en el que se cuenta cómo el técnico madridista le recomendó a Florentino Pérez que se olvidara de la contratación de ‘Ney’, y que por el contrario, centre sus fuerzas para lograr la contratación de Kylian Mbappé.

De acuerdo a dicha publicación, el presidente ‘blanco’ habría llegado a mantener una comunicación bastante fluida con el padre del jugador brasileño; sin embargo, todo se detuvo cuando Zidane intervino y aseguró que ‘Ney’ "es un jugador vago, yo no quiero un tipo que no trabaje y confía únicamente en su talento…”, le habría dicho el técnico a Florentino.

Desde luego, es difícil corroborar si ‘Zizou’ dijo o no esas palabras, aunque lo cierto es que Neymar no salió del PSG esta temporada, pese a sus intentos, y que del Real Madrid no llegó una oferta formal. Tal parece que la posibilidad de que el brasileño llegue al Bernabéu cada vez pierde más fuerza.

