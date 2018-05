Futbolistas, técnicos, agentes, comunicadores, casi todos habían opinado hasta ahora sobre la posible salida de Neymar del PSG, excepto la persona más importante para el brasileño, su madre, quien sería clave en el futuro del delantero, pues lo quiere fuera del club parisino y lo ve en el Real Madrid .



Según declaraciones que recoge el portal 'ABC', para la madre de 'Ney', Nadine Gonçalves de Silva , su hijo debería marcharse cuanto antes del club parisino, pues no está de acuerdo con la actitud de los hinchas hacia él, "después del enorme esfuerzo que hizo" para llegar al PSG.



"Mi hijo dejó un club como el Barcelona para hacer una apuesta arriesgada en su carrera al fichar por un equipo como el Paris Saint-Germain, que lucha por estar entre los grandes de Europa. Por todo ello, no comprendo que la afición le pitara por aquel asunto de los penaltis", dijo la madre de Neymar.



Y el disgusto no solo va con los hinchas, sino también con el presidente del club Nasser Al-Khelaifi , quien no intervino en esa controversia.



"Vámonos de aquí cuanto antes", le habría dicho Nadine a Neymar y su padre luego de aquel episodio con Cavani.



Además, también recordó el clásico que se disputó en Miami el año pasado, y rescató que los madridistas lo trataron "como si fuera uno más del equipo".



Por lo que la buena relación de Neymar con Marcelo y Casemiro -sus compañeros en la selección -además de la buena química que tiene con Sergio Ramos y Cristiano Ronaldo - cabezas en el vestuario blanco- se suman al deseo de la madre de 'Ney', que quiere verlo con la camiseta del Real Madrid.