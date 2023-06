Paraguay vs. Nicaragua juegan (EN VIVO | EN DIRECTO) en amistoso internacional de fecha FIFA, el duelo será este domingo 18 de junio, desde las 9:30 a.m. El choque se juega en el estadio Defensores del Chaco. El seleccionado paraguayo vuelve a jugar después del compromiso del pasado 27 de marzo en el que perdió en su visita a Chile por 3-2. El elenco centroamericano está inmerso en una gira por Sudamérica, donde está jugando compromisos amistosos después de su participación en la Copa Oro. Antes de este juego en Asunción cayó por un alarmante 1-4 frente a su par de Uruguay. La transmisión estará a cargo de Tigo Sports. No te pierdas los detalles en Depor.





Paraguay y el homenaje por el Día del Padre. (Video: Twitter)





Paraguay vs. Nicaragua: probables alineaciones