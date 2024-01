¿Qué partidos se jugarán este martes 30 de enero de 2024? El fútbol no se detiene en el mundo. Este día promete tener una jornada emocionante, con encuentros que paralizarán a millones de aficionados. Los principales torneos de Europa seguirán en movimiento. En Inglaterra se dará la Premier League. De otro lado, en el continente americano, tendrá cinco partidazos en la Copa de Liga Argentina. En el caso del torneo Preolímpico Sudamericano Sub-23, jugarán Perú vs. Uruguay y Chile vs. Argentina. A continuación, te contamos quiénes juegan, los horarios, canales de TV y cómo se puede ver la transmisión.

En Inglaterra, el Arsenal se medirá con el Nottingham Forest FC en la jornada 22 de la Premier League. Además, se jugarán otros cuatro partidos: Fulham contra Everton, Luton Town frente a Brighton, Crystal Palace versus Sheffield United, y Aston Villa rivalizará con Newcastle.

En otra parte de Europa, el St. Pauli se enfrentará al Fortuna Düsseldorf en los cuartos de final de la Copa Alemana. En América, dentro de la Copa de la Liga Argentina, se disputarán los siguientes encuentros: Gimnasia LP vs. Independiente Rivadavia, Rosario Central vs. Banfield, Huracán vs. Talleres Córdoba, Lanús vs. Newell’s, y Vélez vs. Independiente.

En la Liga BetPlay de Colombia, correspondiente a la tercera jornada, se enfrentarán Patriotas ante Águilas Doradas, y La Equidad contra Santa Fe. En Brasil, el Corinthians y el Sao Paulo se enfrentarán en el Campeonato Paulista, mientras que el Botafogo recibirá al Portuguesa RJ en la Serie A Carioca.

En el Preolímpico Sudamericano Sub 23, que se celebra en Venezuela, competirán Uruguay contra Perú y Chile frente a Argentina. Finalmente, en México, los Cimarrones de Sonora se enfrentarán al Tlaxcala en la tercera jornada de la Liga Expansión MX.

¿Qué partidos se juegan este martes 30 de enero?

Premier League

Nottingham Forest FC vs. Arsenal: 02:30 p.m. (hora en Perú y 04:30 p.m. en Argentina) vía ESPN y STAR Plus.

Fulham vs. Everton: 02:45 p.m. (hora en Perú y 04:45 p.m. en Argentina) vía STAR Plus.

Luton Town vs. Brighton: 02:45 p.m. (hora en Perú y 04:45 p.m. en Argentina) vía STAR Plus.

Crystal Palace vs. Sheffield United: 03:00 p.m. (hora en Perú y 05:00 p.m. en Argentina) vía STAR Plus.

Aston Villa FC vs. Newcastle: 03:15 p.m. (hora en Perú y 05:15 p.m. en Argentina) vía ESPN y STAR Plus.

Campeonato Paulista

Corinthians vs. Sao Paulo: 05:30 p.m. (hora en Perú y 07:30 p.m. en Argentina) vía Fanatiz y Brasileirao Play.

Carioca Serie A

Botafogo vs. Portuguesa RJ: 07:30 p.m. (hora en Perú y 09:30 p.m. en Argentina) vía Fanatiz y Brasileirao Play.

Copa de Alemania

St. Pauli vs. Fortuna Düsseldorf: 02:45 p.m. (hora en Perú y 04:45 p.m. en Argentina) vía STAR Plus.

Copa de la Liga Argentina

Gimnasia LP vs. Independiente Rivadavia: 03:00 p.m. (hora en Perú y 05:00 p.m. en Argentina) vía Fanatiz, AFA Play y TYC Sports.

Rosario Central vs. Banfield: 05:15 p.m. (hora en Perú y 07:15 p.m. en Argentina) vía Fanatiz, AFA Play y STAR Plus.

Huracán vs. Talleres Córdoba: 05:15 p.m. (hora en Perú y 07:15 p.m. en Argentina) vía Fanatiz, AFA Play y TYC Sports.

Lanús vs. Newell’s: 07:30 p.m. (hora en Perú y 09:30 p.m. en Argentina) vía Fanatiz y AFA Play.

Vélez vs. Independiente: 07:30 p.m. (hora en Perú y 09:30 p.m. en Argentina) vía Fanatiz, AFA Play y TYC Sports.

Liga Colombiana

Patriotas vs. Águilas Doradas: 04:00 p.m. (hora en Perú y Colombia) vía RCN.

La Equidad vs. Santa Fe: 08:30 p.m. (hora en Perú y Colombia) vía Fanatiz y RCN.

Preolímpico Sudamericano Sub 23

Perú vs. Uruguay: 03:00 p.m. (hora en Perú y 05:00 p.m. en Uruguay) vía DSports (DIRECTV).

Chile vs. Argentina: 06:00 p.m. (hora en Perú y 08:00 p.m. en Uruguay) vía DSports (DIRECTV).

Liga Expansión MX

Cimarrones de Sonora vs. Tlaxcala: 9:00 p.m. (hora en México y 10:00 p.m. en Perú) vía Claro Sports y Pluto TV.





