¿Qué partidos se juegan este miércoles 24 de enero de 2024? El día promete ser memorable para los apasionados del fútbol en el mundo, ya que una variedad de compromisos en América y Europa desplegarán su encanto en el campo, ofreciendo un verdadero festín para los seguidores del deporte. Entre los eventos destacados se encuentran la Bundesliga, EFL Carabao Cup, la Copa del Rey y el Preolímpico Sudamericano Sub 23. Además, no podemos dejar de mencionar el Atlético San Luis vs. Tigres por la Liga MX. De otro lado, el choque amistoso de Al Nassr vs. Shanghai Shenhua fue suspendido por una lesión de Cristiano Ronaldo. A continuación, quiénes juegan, horarios, canales TV y dónde ver.

En la Copa del Rey, el fútbol de España desplegará su característico estilo táctico y pasión. Este miércoles 24 enero, Mallorca vs. Girona y Athletic Club vs. Barcelona se enfrentarán en los cuartos de final del certamen mencionado. La habilidad técnica, la estrategia y la emoción estarán garantizadas en estos compromisos.

En otro lado del Viejo Continente, Fulham vs. Liverpool chocarán en las semifinales de la Carabao Cup. En tanto, en Portugal se dará el Benfica vs. Estoril Praia por la Allianz Cup. En Países Bajos, Feyenoord vs. PSV Eindhoven rivalizarán por la Copa de Holanda. Para cerrar con este continente, Bayern Munich vs. Unión Berlín se enfrentarán por la Bundesliga.

En el caso de Sudamérica, las acciones continúan en el Preolímpico Sudamericano Sub 23 con dos partidazos: Paraguay vs. Uruguay y Perú vs. Argentina. De otro lado, en Brasil, por el campeonato Paulista, se darán Portugues vs. Bragantino, Ituano vs. Corinthians, Guarani vs. Sao Bernardo y Palmeiras vs. Inter Limeira. Finalmente, en el norte de América, San Luis vs. Tigrs chocarán en la Liga MX.

¿Qué partidos se juegan hoy, miércoles 24 de enero?

Allianz Cup

Benfica vs. Estoril Praia: 2:45 p.m. (hora en Perú y 4:45 p.m. en Argentina) vía Star Plus.

Bundesliga

Bayern Múnich vs. Unión Berlín: 2:30 p.m. (hora en Perú y 4:30 p.m. en Argentina) vía Star Plus.

Campeonato Paulista

Portuguesa vs. Bragantino: 5:30 p.m. (hora en Perú y 7:30 p.m. en Argentina) vía Fanatiz y Brasileira Play.

Ituano vs. Corinthians: 5:30 p.m. (hora en Perú y 7:30 p.m. en Argentina) vía Fanatiz y Brasileira Play.

Guarani vs. Sao Bernardo: 7:30 p.m. (hora en Perú y 9:30 p.m. en Argentina) vía Fanatiz y Brasileira Play.

Palmeiras vs. Inter Limeira: 7:35 p.m. (hora en Perú y 9:35 p.m. en Argentina) vía Fanatiz y Brasileira Play.

Copa del Rey

Mallorca vs. Girona: 1:30 p.m. (hora en Perú y 3:30 p.m. en España) vía Dsports (DIRECTV).

Athletic Club vs. Barcelona : 3:30 p.m. (hora en Perú y 9:30 p.m. en España) vía Dsports (DIRECTV).

EFL Carabao Cup

Fulham vs. Liverpool : 3:00 p.m. (hora en Perú y 5:00 p.m. en Argentina) vía Star Plus y ESPN.

Preolímpico Sudamericano Sub 23

Paraguay vs. Uruguay : 3:00 p.m. (hora en Perú y 5:00 p.m. en Paraguay y Uruguay) vía Dsports (DIRECTV).

: 3:00 p.m. (hora en Perú y 5:00 p.m. en Paraguay y Uruguay) vía Dsports (DIRECTV). Perú vs. Argentina : 6:00 p.m. (hora en Perú y 8:00 p.m. en Argentina) vía Dsports (DIRECTV).

Liga MX

Atlético San Luis vs. Tigres: 8:00 p.m. (hora en México y 9:00 p.m. en Perú) vía Star Plus.

Copa de Holanda

Feyenoord vs. PSV Eindhoven: 2:00 p.m. (hora en Perú y 4:00 p.m. en Argentina) vía GOLTV.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR