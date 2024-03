El fervor por el fútbol continúa creciendo globalmente. Este jueves 7 de marzo, se llevarán a cabo partidos en diversos países, generando altas expectativas entre los aficionados tanto en Europa como en Sudamérica. Se esperan partidos emocionantes en la Copa Libertadores, Sudamericana, la Europa League y en la CONCACAF con la Liga de Campeones. A continuación, te ofrecemos todos los detalles sobre los equipos involucrados, así como la programación y las opciones de transmisión televisiva para que no te pierdas ningún instante de estos apasionantes eventos.

Este día, el fútbol estará en acción en diversas ligas alrededor del mundo, abarcando continentes como Sudamérica, Centroamérica y Europa. En Europa, los partidos de octavos de final de la Europa League serán el punto focal, con siete encuentros cruciales en la agenda. Destacan duelos como Sparta Praha vs. Liverpool, con la participación del colombiano Luis Díaz, así como AC Milan vs. Slavia Praha y AS Roma vs. Brighton. Los juegos comenzarán a partir de las 12:45 del mediodía, ofreciendo emociones intensas para los seguidores del deporte.

Ahora nos enfocamos en América, comenzando con los enfrentamientos de los octavos de final de la CONCACAF serán el centro de atención para los aficionados al fútbol, ya que dos partidos destacados prometen emociones intensas. El primero enfrentará a FC Cincinnati contra Monterrey, dos equipos que buscarán asegurar su paso a la siguiente fase con una actuación sólida.

Sin embargo, la atención estará especialmente centrada en el enfrentamiento entre Nashville SC y Inter Miami. Este último equipo, que contará con la presencia de Messi y Suárez desde el inicio del partido, generará una gran expectativa entre los seguidores del deporte, quienes estarán ansiosos por presenciar el desempeño de estas estrellas en el campo de juego.

En Sudamérica, la acción futbolística se reactivará con el inicio de la liga peruana, que dará comienzo con el emocionante partido entre Cusco FC y Alianza Atlético, programado para las 3 de la tarde. Ambos equipos buscarán sumar puntos valiosos en esta etapa crucial del torneo para asegurar su posición en la tabla.

Además, se llevarán a cabo los encuentros de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, dos competiciones prestigiosas que atraen la atención de los aficionados de toda la región. En la Copa Libertadores, el enfrentamiento único entre Always Ready y Nacional será el punto culminante del día, mientras que en la Copa Sudamericana, cinco emocionantes encuentros se disputarán con el objetivo común de avanzar a la siguiente ronda. Todos los equipos participantes buscarán demostrar determinación y habilidad en busca del éxito en estos desafiantes enfrentamientos.





¿Quiénes juegan este jueves 7 de marzo?

Liga 1 Te Apuesto (Perú)

Cusco FC vs. Alianza Atlético: 3:00 p.m. (horario de Perú) vía Liga 1 MAX y Liga 1 Play.

Copa Libertadores - Fase 3

Always Ready vs. Nacional: 7:30 p.m. (horario de Perú - una hora menos en Bolivia y dos más en Uruguaya vía ESPN y Star Plus.

Copa Sudamericana - Fase 1

Racing Club vs. Cerro Largo: 5:00 p.m. (horario de Perú - dos horas más tarde en Argentina y Paraguay) vía ESPN y Star Plus.

Rayo Zuliano vs. La Guaira: 5:00 p.m. (horario de Perú - una hora antes en Venezuela) vía DSports y DGO.

U. César Vallejo vs. Sport Huancayo: 7:30 p.m. (horario de Perú) vía ESPN y Star Plus.

Sportivo Ameliano vs. Olimpia: 7:30 p.m. (horario de Perú - dos horas más tarde en Paraguay) vía DSports y DGO.

Técnico Universitario vs. U. Católica: 9:00 p.m. (horario de Perú y Ecuador - dos horas más tarde en Chile) vía DSports y DGO.

Copa de la Liga Argentina

Deportivo Riestra vs. Talleres Córdoba: 3:00 p.m. (horario de Perú - dos horas más tarde en Argentina) vía Fanatiz, AFA Play, ESPN y Star Plus.

Lanús vs. Central Córdoba: 5:00 p.m. (horario de Perú - dos horas más tarde en Argentina) vía Fanatiz, AFA Play y TyC Sports Internacional.

Belgrano vs. Defensa y Justicia: 7:15 p.m. (horario de Perú - dos horas más tarde en Argentina) vía Fanatiz, AFA Play y TyC Sports Internacional.

Newell’s Old Boys vs. Tigre: 7:15 p.m. (horario de Perú - dos horas más tarde en Argentina) vía Fanatiz, AFA Play, ESPN y Star Plus.

Europa League - octavos de final

AS Roma vs. Brighton: 12:45 p.m. (horario de Perú - dos horas más tarde en Argentina) vía ESPN y Star Plus.

Sparta Praha vs. Liverpool: 12:45 p.m. (horario de Perú y Colombia - dos horas más tarde en Argentina) vía ESPN y Star Plus.

Qarabag FK vs. Bayer Leverkusen: 12:45 p.m. (horario de Perú - dos horas más tarde en Argentina) vía ESPN y Star Plus.

AC Milan vs. Slavia Praha: 3:00 p.m. (horario de Perú - dos horas más tarde en Argentina) vía ESPN y Star Plus.

Freiburg vs. West Ham: 3:00 p.m. (horario de Perú - dos horas más tarde en Argentina) vía ESPN y Star Plus.

Benfica vs. Rangers FC: 3:00 p.m. (horario de Perú - dos horas más tarde en Argentina) vía ESPN y Star Plus.

O. Marseille vs. Villarreal: 3:00 p.m. (horario de Perú - dos horas más tarde en Argentina) vía ESPN y Star Plus.

Liga de Campeones CONCACAF - octavos de final

FC Cincinnati vs. Monterrey: 7:00 p.m. (horario de Perú - una hora antes en México y dos horas más tarde en Argentina) vía ESPN y Star Plus.

Nashville SC vs. Inter Miami CF: 9:00 p.m. (horario de Perú - dos horas más tarde en Argentina) vía ESPN y Star Plus.





