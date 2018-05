¿Por qué algunas selecciones no usan los colores de sus banderas en sus camisetas? Quizá, al ver a Italia u Holanda , desde ‘chibolo’ te has preguntado esto. Todo tiene una razón, y aquí van unas ‘chiquitas’: el naranja de la selección ‘tulipán’ se debe al color de la fachada de un palacio en la capital, Ámsterdam. Y el azul de la ‘Nazionale’ obedece al estandarte del reino de Italia, vigente hasta 1946.



También hay casos como el de Ghana , cuya camiseta no representa ninguno de sus colores patrios (rojo, amarillo y verde) y utiliza el blanco en honor a uno de los equipos más bravos de Europa.



Otro ejemplo es el caso de Australia . Los ‘canguros’, que no tienen el amarillo y verde en ninguna parte de su bandera (es azul en su mayoría), hacen honor en su ‘mica’ a los paisajes de su país.



Ni qué decir de la ‘ canarinha ’, que cambió sus colores luego de una terrible derrota en un Mundial.



Así como estos casos, existen varios más que te dejarán con la boca abierta, cuyas razones seguro ni sospechabas. Historia, fútbol y mucha curiosidad, a continuación.