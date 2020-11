Alexis Sánchez arribó a Santiago y ya piensa en lo que será el Perú vs Chile de este viernes 13 de noviembre por la tercera jornada de las Eliminatorias Qatar 2022. El atacante de ‘La Roja’ había puesto en duda su presencia, luego de una serie de medidas que se toman en Italia por el rebrote del coronavirus.

Sin embargo, y según confirmó ADN, el jugador pudo tomar un vuelo y llegar a la capital del país sureño y quedar concentrado para lo que serán los choques de la escuadra de Reinaldo Rueda en el certamen continental que otorgará plazas para la siguiente cita mundialista.

Alexis Sánchez llegó acompañado de Claudio Bravo, por lo que la Selección de Chile solo quedaría a la espera de la llegada de Arturo Vidal para completar su plantel con miras al partido con Perú. Esta se daría este martes en la mañana, de acuerdo a las informaciones vertidas en los medios de comunicación de ese país.

Medios chilenos confirman que Sánchez llegó a Santiago. (Captura)

Perú y Chile tienen un duelo programado para este viernes 13 de noviembre, por la tercera fecha de Eliminatorias a Qatar 2022. El enfrentamiento se llevará a cabo en el estadio Nacional de Santiago de Chile a partir de las 6:00 p.m. (hora peruana) y 8:00 p.m. (hora chilena)

Recuerda que para ver el partido tienes una serie de opciones, dentro de las cuales se encuentran Movistar Deportes y América TV en Perú. Chile no CDF y Chilevisión en Chile. Además recuerda que podrás seguir el duelo vía streaming por Movistar Play y América TV GO. Además, en Depor.com encontrarás el minuto a minuto, los goles y todas las incidencias para que no te pierdas de ningún detalle.

Cabe precisar que la última vez que Perú y Chile se enfrentaron fue el 04 de julio del año pasado por la Semifinal de la Copa América. En aquella oportunidad la Selección que dirige el ‘Tigre’ Gareca venció 3-0 con goles de Edison Flores, Yoshimar Yotún y Paolo Guerrero. Además Pedro Gallese se lució durante los 90 minutos, incluso le tapó un penal a Eduardo Vargas en el tiempo complementario.

