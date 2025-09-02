El cierre de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 se juega en las próximas semanas y, en ese contexto, Uruguay afronta con gran expectativa sus duelos frente a Perú y Chile. La Celeste, bajo la dirección de Marcelo Bielsa, tiene la gran oportunidad de asegurar su boleto directo a la próxima Copa del Mundo y entre sus principales referentes aparece Federico Valverde, quien ya se sumó a los trabajos en Montevideo. El mediocampista del Real Madrid se mostró optimista de cara a esta última doble fecha, pero también dejó en claro que respeta a los rivales que deberá enfrentar.

El ‘Pajarito’ destacó que la selección uruguaya busca mantener la misma seriedad con la que afrontó cada compromiso en el proceso clasificatorio. Reconoció que tanto Perú como Chile llegan con la obligación de sumar, pero recalcó que lo primordial es lo que el conjunto charrúa logre desplegar en el campo de juego.

Con ello, subrayó que el plantel está enfocado en dar un paso firme hacia la clasificación, sin confiarse de la ventaja que poseen en la tabla. “Con el mayor respeto posible, como hemos hecho con todos. Pero también pensando en lo nuestro, en que podemos dar un gran paso para el Mundial, mejorar nuestro juego, en los entrenamientos, mejorar como equipo”, señaló el capitán del Real Madrid al arribar a Montevideo.

Uruguay's midfielder #11 Facundo Pellistri and Venezuela's midfielder #16 Telasco Segovia fight for the ball during the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Uruguay and Venezuela at the Centenario stadium in Montevideo on June 10, 2025. (Photo by Eitan ABRAMOVICH / AFP)

Al respecto, Valverde también mostró el deseo de que la clasificación se logre cuanto antes, en especial en el primer choque ante Perú. “Como han dicho varios compañeros, con muchas ganas de poder ya lograr la clasificación en este primer partido y poder disfrutar con la gente”, añadió el volante.

El mediocampista valoró, también, la importancia que tendría sellar la clasificación de local y compartió lo que significa para él este momento. “Hay que estar enfocados en lo que queremos, disfrutar el momento porque después de cuatro años de lucha y sacrificio, de tantos jugadores que se han citado y han dado lo mejor para la selección, y de la gente que ha acompañado, poder darle un premio a ellos también”, sostuvo.

En cuanto a lo personal, Valverde calificó esta posibilidad de aparecer una vez más con su selección, en una etapa profesional muy importante en su vida. “Para mí es un premio muy grande tener la oportunidad de clasificar a otro mundial, de hacerlo con nuestra gente, cerca de nuestros familiares, en nuestro país”, expresó el volante.

El jugador del Real Madrid recordó que en anteriores procesos Uruguay sufrió más de lo esperado para confirmar su clasificación, por lo que ahora buscan evitar esas tensiones de último momento. “También es culpa nuestra, hay que asumir las cosas, es verdad que esta Eliminatoria es un poco más fácil que las anteriores y tenemos un gran equipo”, admitió.

Finalmente, el capitán reconoció que a lo largo del proceso existieron obstáculos que impidieron mantener una formación titular consolidada. “Tuvimos muchos altibajos por tema de jugadores, nunca tuvimos el once que todos queremos tener por lesiones, sanciones o diferentes temas. Pero lo importante es intentar conseguir el objetivo cuanto antes”, sentenció Valverde.

Convocados de Uruguay

Porteros: Sergio Rochet (Internacional-BRA), Santiago Mele (Junior-COL) y Franco Israel (Torino-ITA).

