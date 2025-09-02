Copa Sudamericana
Fallo Conmebol de Independiente vs. U. de Chile: audiencia, posibles sanciones y minuto a minuto de hoy
Desde la sede principal de la Conmebol, este martes 2 de septiembre, a partir del mediodía (hora peruana), se llevará a cabo la audiencia definitiva para conocer el fallo. Sigue aquí cada detalle de la audiencia de Conmebol.
NO TE PIERDAS
¿Dónde se realizará la audiencia de Conmebol?
La audiencia se realizará en la sede de la Conmebol (Asunción-Paraguay). Allí, los representantes legales de los clubes Independiente de Avellaneda y U. de Chile darán sus descargos del caso.