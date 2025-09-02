Copa Sudamericana 

Fallo Conmebol de Independiente vs. U. de Chile: audiencia, posibles sanciones y minuto a minuto de hoy

Desde la sede principal de la Conmebol, este martes 2 de septiembre, a partir del mediodía (hora peruana), se llevará a cabo la audiencia definitiva para conocer el fallo. Sigue aquí cada detalle de la audiencia de Conmebol.

Independiente vs U. de Chile esperan el fallo de la Conmebol para conocer como se definirá el pase a cuartos de la Sudamericana. (Foto: AFP)
¿Dónde se realizará la audiencia de Conmebol?

La audiencia se realizará en la sede de la Conmebol (Asunción-Paraguay). Allí, los representantes legales de los clubes Independiente de Avellaneda y U. de Chile darán sus descargos del caso.

El complemento apenas se pudo jugar unos minutos. Los futbolistas de Universidad de Chile pidieron calma a su gente, pero no hubo caso: los incidentes continuaron tras la reacción, también violenta de Independiente de Avellaneda. Con varios heridos en el estadio, CONMEBOL canceló el partido, mientras la policía ordenó el desalojo de los asistentes.

Ya en la previa de este partido se habían dado actos vandálicos de parte de ambas hinchadas. Tuvieron enfrentamientos y se denunciaron robos de banderas. Pese a estos antecedentes, la seguridad falló desde el inicio: la barra de la U ingresó sin revisión, con bombas de estruendo, proyectiles y hasta armas blancas. Además, fue ubicada en una bandeja superior del estadio, justo encima de hinchas locales, en una zona de difícil control.

¿Qué pasó en el Independiente vs U. de Chile?

Con el partido en curso, alrededor de 30 minutos barras bravas de la 'U' rompieron un baño del estadio y comenzaron a lanzar objetos hacia la parcialidad de Independiente. El clima se tornó insoportable y la tensión creció en cada sector del estadio. Durante el entretiempo, la situación se agravó. Se arrancaron butacas, varias fueron prendidas fuego y, en un hecho particularmente grave, un encapuchado lanzó una bomba de estruendo hacia la "Garganta del Diablo", un sector donde habitualmente se ubican familiares de los jugadores. Ese hecho desató la furia de la hinchada local.

Hoy, 2 de septiembre del 2025, se estará realizando una audiencia donde ambas partes, más los representantes de una comisión de la Conmebol, se reunirán para exponer sus argumentos de defensa que pueda, posteriormente, resultar en un fallo para conocer si habrá vencedor en este partido.

¡Buenos días lectores de Depor! Si estás interesado en seguir minuto a minuto la audiencia de la CONMEBOL sobre el fallo del duelo entre Independiente vs U. de Chile por la Copa Sudamericana, has llegado al lugar correcto. Así que no te pierdas ningún detalle en esta nota.

