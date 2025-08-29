El reloj de la cuenta regresiva ya empezó a sonar para lo que será el final de un nuevo proceso clasificatorio para el próximo Mundial del 2026. Por ello, las selecciones sudamericanas tendrán una última chance en la fecha doble que resta disputar poniendo a sus mejores armas en los partidos. Bajo este contexto uno de los equipos que buscara asegura su cupo directo a la clasificación directa será Uruguay, que ha recibido una dura noticia para su plantilla en la previa del primer partido que le tocará vivir la próxima semana frente a la Selección Peruana.

Con un presente un tanto dudoso, por algunos rendimientos que no llegaron a convencer a muchos en sus mas recientes partidos, el equipo de Marcelo Bielsa no se encuentra en una posición tan favorable en la tabla de clasificación. De cara a los dos últimos partidos de la fecha FIFA con miras a la próxima cita mundialista hay puntajes apretados que los mantienen nerviosos.

Ubicados en la cuarta casilla, uno podría pensar que se respira aires de tranquilidad por una clasificación asegurada. Sin embargo, la Selección de Uruguay tiene de cerca a grandes persecutores con una mínima diferencia de puntos que les podría permitir alcanzarlos, como es el caso de Ecuador que tiene el mismo puntaje (24) y Colombia que está a solo dos de diferencia (22).

Uruguay está en el cuarto lugar de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. (Photo by Eitan ABRAMOVICH / AFP)

Es así que el ‘Loco’ buscó a piezas con la mayor cantidad de continuidad posible y armó una lista para sus próximos partidos frente a Perú, de local en Montevideo, y frente a Chile, para el último partido que tendrá en Santiago. Sin embargo, un primer traspié se habría encontrado por la lesión de un jugador que no llegará a recuperarse para unirse a los entrenamientos.

Se trata de Maximiliano Araujo, el futbolista del Sporting Club de Portugal no jugará en este cierre del proceso clasificatorio, esto debido a una tensión muscular que le impedirá llegar con la selección. Esto, de acuerdo a lo informado por el periodista uruguayo Rodrigo Romano, que confirmó esta noticia así como también brindó las posibles opciones de su reemplazo.

“Maximiliano Araujo no jugará la última doble fecha de las Eliminatorias 2026. El extremo zurdo esta cursando una lesión muscular y no dan los tiempos de recuperación. Bielsa pierde a uno de los jugadores que mas potenció desde su arribo a la selección uruguaya. Brian Rodriguez, Cristian Olivera y Facundo Torres, único con el perfil zurdo, son algunas de las opciones para jugar en una semana en el Estadio Centenario”, indicó en su cuenta de X.

En cuanto a números, el futbolista uruguayo lleva disputados 24 encuentros con su selección donde 15 participaciones son en la actual clasificatoria a la Copa de Mundo. Marcando 4 asistencias en dicho proceso, Marcelo Bielsa pierde a una pieza importante en el frente de ataque y deberá buscar una opción rápida faltando 6 días para el partido frente a Perú.

Maximiliano Araujo no llegará a la última fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas. (Foto: Selección de Uruguay)

¿Cuándo jugará la Selección Peruana frente a Uruguay?

El compromiso entre Perú vs. Uruguay está programado para este jueves 4 de setiembre desde las 6:30 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 8:30 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 7:30 p.m.; en México a las 5:30 p.m.; y en España a la 1:30 a.m. del viernes 5.

El partido entre Perú vs. Uruguay se disputará en el Estadio Centenario de Montevideo, con la transmisión a cargo de Movistar Deportes, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). En señal abierta podrá ser visto por América TV y ATV. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del compromiso, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en la web de Depor.

