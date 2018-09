Portugal vs. Croacia : se enfrentarán este jueves en el Estádio Do Algarve (Sao Joao da Venda) por amistoso internacional FIFA 2018. Este encuentro dará inicio a la 1:45 p.m. hora peruana (también en México). No será televisado en Sudamérica, pero podrás ver el minuto a minuto en la web de Depor.

Sin Cristiano Ronaldo, centrado en su adaptación a Juventus de Turín, el actual campeón europeo se medirá ante la actual bcampeona del mundo. Los lusos tienen el reto de llenar el hueco dejado por su goleador estrella.

Portugal vs. Croacia: horarios en el mundo

PAÍS HORARIO Perú 1:45 p.m. México 1:45 p.m. Colombia 1:45 p.m. Ecuador 1:45 p.m. Argentina 3:45 p.m. Chile 3:45 p.m. Estados Unidos (Florida) 4:45 p.m. España 8:45 p.m.

El Algarve será el escenario del duelo entre la Selección de Portugal y Croacia, que tendrá a Luka Modric. Para los portugueses, será el decimosexto encuentr sin su omnipresente capitán desde el comienzo de la era Fernando Santos, llegado al banco en octubre de 2014.



Aunque el veterano técnico portugués trató de desdramatizar al asegurar que Cristiano estaría "apto para la selección todavía durante mucho tiempo", muchos pueden ver dudoso que siga con la elástica verde del país después de la Euro 2020, cuando supere los 35 años.



Por otro lado, el entusiasmo en el país balcánico alrededor de su equipo nacional permanece inalterado cerca de dos meses después de aquella final perdida por 4-2 ante Francia en Moscú.



Después de este partido ante los lusos llegará el duelo ante España, el martes de la próxima semana en Elche, en el estreno croata en la nueva Liga de Naciones de la UEFA.



En esa competición, la Selección de Croacia disputará su primer partido oficial como local ante Inglaterra, el 12 de octubre, pero será en Rijeka a puerta cerrada, sin público.



Portugal vs. Croacia: posibles alineaciones

Portugal: Rui Patricio; Cedric Pepe, Neto, R. Guerreiro; B. Silva, Ruben Neves, Carvalho, Rony Lopes; A. Silva y Goncalo Guedes.



Croacia : Livakovic; Vrsaljko, Vida, Pivaric, Milic; Brozovic, Pjaca, Modric, Rakitic; Perisic y Santini.

