Este jueves 21 de marzo, Portugal vs. Suecia se miden EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE en un partido amistoso internacional que se llevará a cabo en el Estadio Dom Afonso Henriques. A pesar de que la ‘Selección de los Escudos’ no contará con su máximo referente Cristiano Ronaldo ni con el jugador del Barcelona João Félix para este encuentro pero sí ante Eslovenia, el partido contra los ‘Azules y Amariillos’ promete ser emocionante. El encuentro comenzará a las 2:45 de la tarde (hora de Perú) y será transmitido de manera gratuita por ESPN y Star Plus para América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

Portugal vs. Suecia jugarán un amistoso en el Afonso Henriques.





Portugal vs. Suecia: posibles alineaciones

Portugal: Diogo Costa; Joao Mário, Rúben Días, Goncalo Inácio, Joao Neves; Joao Palhinha; B. Silva, B. Fernandes, Otavinho, Armindo Tué y Gonçalo Ramos.

