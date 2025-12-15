Este martes 17 de diciembre, el fútbol mundial volverá a vestirse de gala con la entrega de los Premios The Best 2025, una ceremonia que se celebrará en el Katara Hall, ubicado en el complejo del hotel Fairmont de Doha (Qatar), y que reunirá a las principales figuras del fútbol internacional. El evento, organizado por la FIFA, se ha consolidado como una de las citas más esperadas del calendario, no solo por los galardones, sino por el impacto simbólico que tiene en el cierre del año futbolístico.

La elección de Qatar como sede no es casual. El país continúa posicionándose como un centro neurálgico del fútbol global tras la Copa del Mundo 2022 y diversas competiciones internacionales organizadas en los últimos años. Para la FIFA, llevar The Best a Medio Oriente refuerza su estrategia de expansión y visibilidad en mercados clave, además de ofrecer un escenario moderno y de alto nivel para la ceremonia.

La expectativa principal, como cada temporada, gira en torno al premio The Best al Jugador del Año, un galardón que reconoce el rendimiento individual más destacado del curso. El periodo evaluado incluye actuaciones en clubes y selecciones, lo que pone en valor no solo la regularidad, sino también la incidencia en los partidos decisivos. Este año, el debate ha sido especialmente intenso, con varios futbolistas que brillaron tanto en ligas europeas como en torneos internacionales.

En la rama femenina, el premio The Best a la Jugadora del Año también genera enorme atención. El crecimiento sostenido del fútbol femenino ha elevado el nivel competitivo y la visibilidad mediática, y esta edición vuelve a reflejar esa evolución. Las actuaciones en ligas nacionales, competiciones continentales y torneos internacionales serán determinantes en una votación cada vez más seguida por el público.

Otro de los focos estará puesto en los premios a Mejor Entrenador, tanto en fútbol masculino como femenino. La gestión de planteles, la capacidad táctica y la adaptación a contextos de alta exigencia han sido claves durante la temporada. En un año marcado por calendarios cargados y constantes ajustes, el rol del entrenador ha cobrado aún más protagonismo.

Los premios The Best también reconocen a los mejores porteros, una distinción que ha ganado peso en las últimas ediciones. Las estadísticas, la regularidad y las actuaciones decisivas en partidos clave serán factores centrales para definir a los ganadores, en un contexto donde el arquero ha dejado de ser solo un último recurso para convertirse en una pieza clave en la construcción del juego.

Un momento especial de la ceremonia será la entrega del Premio Puskás, que distingue al mejor gol del año. Como es habitual, la lista de nominados incluye anotaciones espectaculares desde distintos puntos del planeta, reflejando la diversidad y creatividad que ofrece el fútbol en todas sus categorías y geografías.

El sistema de votación combina la opinión de capitanes y entrenadores de selecciones nacionales, periodistas especializados y aficionados. Este formato busca un equilibrio entre la mirada técnica y el sentir popular, aunque no está exento de debate. Cada edición reabre la discusión sobre criterios, contextos y el peso real de los títulos colectivos frente al rendimiento individual.

Más allá de los premios, The Best 2025 será también una plataforma de visibilidad para mensajes institucionales de la FIFA, vinculados al desarrollo del fútbol, la inclusión y el crecimiento del deporte en nuevas regiones. En ese sentido, la gala funciona como un escaparate global que trasciende lo estrictamente deportivo.

Todos los nominados a en los Premios The Best 2025:

⦁ Mejor jugador del año

Ousmane Dembélé (FRA, PSG)

Achraf Hakimi (MAR, PSG)

Harry Kane (ING, Bayern Múnich)

Kylian Mbappe (FRA, Real Madrid)

Nuno Mendes (POR, PSG)

Cole Palmer, (ING, Chelsea)

Pedro Gonzàlez ‘Pedri’ (ESP, Barcelona)

Raphael Dias Belloli ‘Raphinha’ (BRA, Barcelona)

Mohamed Salah (EGI, Liverpool)

Vítor Machado Ferreira ‘Vitinha’ (POR, PSG)

Lamine Yamal (ESP, Barcelona)

⦁ Mejor jugadora del año

Sandy Baltimore (FRA, Chelsea)

Nathalie Bjorn (SUE, Chelsea)

Aitana Bonmati (ESP, Barcelona)

Lucy Bronze (ING, Chelsea)

Mariona Caldentey (ESP, Arsenal)

Temwa Chawinga (MALW, Kansas Current EE. UU.)

Diani Kadidiatou (FRA, Lyon)

Melchie Dumornay (HAI, Lyon)

Patricia Guijarro (ESP, Barcelona)

Lindsey Heaps (EE. UU., Lyon)

Lauren James (ING, Chelsea)

Chloe Kelly (ING, Man. City y Arsenal

Ewa Pajor (POL, Barcelona)

Claudia Pina (ESP, Barcelona)

Alexia Putellas (ESP, Barcelona)

Alessia Russo (ING, Arsenal)

Leah Williamson (ING, Arsenal)

⦁ Mejor entrenador de fútbol masculino

Javier Aguirre (SEL, Sel. México)

Míkel Arteta (ESP, Arsenal)

Luis Enrique Martínez (ESP, PSG)

Hansi Flick (ALE, Barcelona)

Enzo Maresca (ITA, Chelsea)

Roberto Martínez (ESP, Sel. Portugal)

Arne Slot (NED, Liverpool)

⦁ Mejor entrenador de fútbol femenino

Sonia Bompastor (FRA, Chelsea)

Jonatan Giráldez (ESP, Lyon)

Seb Hines (ING, Orlando Pride EE. UU.)

Renee Slegers (NED, Arsenal)

Sarina Wiegman (NED, Sel. Inglaterra)

⦁ Mejor arquero

Alisson Becker (BRA, Liverpool)

Thibaut Courtois (BEL, Real Madrid)

Gianluigi Donnarumma (ITA, PSG y Man. City)

Emiliano ‘Dibu’ Martínez (ARG, Aston Villa)

Manuel Neuer (ALE, Bayern Múnich)

David Raya (ESP, Arsenal)

Yann Sommer (SUI, Inter de Milán)

Wojciech Szczęsny (POL, Barcelona)

⦁ Mejor arquera

Ann-Katrin Berger (ALE, Gotham EE. UU.)

Catalina Coll (ESP, Barcelona)

Christiane Endler (CHL, Lyonnais)

Hannah Hampton (ING, Chelsea)

Anna Moorhouse (ING, Orlando Pride EE. UU.)

Chiamaka Nnadozie (NIG, PSG y Brighton

Phallon Tullis-Joyce (EE. UU., Man. United)

⦁ Premio a mejor afición

Alejandro Ciganotto (ARG)

‘Manolo, el del Bombo’ (ESP, póstumo)

Zakho fans (IRAK)

⦁ Premio Puskás al mejor gol masculino

Realino de Souza ‘Alerrandro’ (BRA, en Vitória vs. Cruzeiro)

Alessandro Deiola (ITA, en Cagliari vs. Venezia)

Pedro de la Vega (ARG, en Cruz Azul vs. Seattle Sounders)

Santiago Montiel (ARG, en Independiente vs. I. Rivadavia)

Amr Nasser (EGI, en Al Ahly vs. Pharco)

Carlos Orrantía (MEX, en Querétaro vs. Atlas)

Lucas Ribeiro (BRA, en Mamelodi Sundowns vs. B. Dortmund)

Declan Rice (ING, en Arsenal vs. Real Madrid)

Rizky Ridho (Indonesia, en Persija Jakarta vs. Arema)

Kévin Rodrigues (POR, en Kasımpasa vs. Rizespor)

Lamine Yamal (ESP, en Espanyol vs. Barcelona)

⦁ Premio Marta a mejor gol femenino

Jordyn Bugg (EE. UU., en North Carolina Courage vs. Seattle Reign)

Mariona Caldentey (ESP, en Lyon vs. Arsenal)

Ashley Cheatley (ING, en Brentford vs. Ascot United)

Kyra Cooney-Cross (ALE, en Alemania vs. Australia)

Jon Ryong-jong (N.COR, en Corea del Norte vs. Argentina)

Marta Vieira da Silva (BRA, en Orlando Pride vs. Kansas Current)

Vivianne Miedema (GAL, en Gales vs. Países Bajos)

Kishi Núñez (ARG, en Argentina vs. Costa Rica)

Lizbeth Ovalle (MEX, en Tigres vs. Guadalajara)

Ally Sentnor (EE. UU., en Estados Unidos vs. Colombia)

Khadija Shaw (JAM, en Hammarby vs. Manchester City)

Nominados a equipo del año, The Best 2025

⦁ Rama masculina

- Arqueros: Alisson Becker (Brasil y Liverpool), Yassine Bounou (Marruecos y Al Hilal), Diogo Costa (Portugal y Porto), Thibaut Courtois (Bélgica y Real Madrid), Michele Di Gregorio (Italia y Juventus), Gianluigi Donnarumma (Italia y PSG y Man. City), Fabio (Brasil y Fluminense), John Victor (Brasil, Botafogo y Nottingham), Emiliano ‘Dibu’ Martínez (Argentina y Aston Villa), Edouard Mendy (Senegal y Al-Ahli), Alex Meret (Italia y Napoli), Kevin Mier (Colombia y Cruz Azul), Manuel Neuer (Alemania y Bayern Múnich), Jan Oblak (Eslovenia y Atlético de Madrid), David Raya (España y Arsenal), Robert Sánchez (España y Chelsea), Unai Simón (España y Athletic Bilbao), Yann Sommer (Suiza e Inter de Milán), Mile Svilar (Bélgica y Roma), Wojciech Szczesny (Polonia y Barcelona), Weverton (Brasil y Palmeiras) y Ronwen Williams (Sudáfrica y Mamelodi Sundowns).

- Defensas: Pau Cubarsi (España y Barcelona), Marc Cucurella (España y Chelsea), Alphonso Davies (Canadá y Bayern Múnich), Giovanni di Lorenzo (Italia y Napoli), Rúben Dias (Portugal y Manchester City), Denzel Dumfries (Países Bajos e Inter de Milán), Raphael Guerreiro (Portugal y Bayern Múnich), Achraf Hakimi (Marruecos y PSG), Dean Huijsen (España, Bournemouth y Real Madrid), Ibrahima Konate (Francia y Liverpool), Kalidou Koulibaly (Senegal y Al Hilal), Jules Kounde (Francia y Barcelona), Gabriel Magalhaes (Brasil y Arsenal), Marquinhos (Brasil y PSG), Nuno Mendes (Portugal y PSG), Nicolás Otamendi (Argentina y Benfica), Willian Pacho (Ecuador y PSG), Antonio Rüdiger (Alemania y Real Madrid), William Saliba (Francia y Arsenal), Thiago Silva (Brasil y Fluminense), Dayot Upamecano (Francia y Bayern Múnich) y Virgil van Dijk (Países Bajos y Liverpool).

- Volantes: Jhon Arias (Colombia, Fluminense y Wolves), Jude Bellingham (Inglaterra y Real Madrid), Moisés Caicedo (Ecuador y Chelsea), Frenkie de Jong (Países Bajos y Barcelona), Bruno Fernandes (Portugal y Man. United), Enzo Fernández (Argentina y Chelsea), Ryan Gravenberch (Países Bajos y Liverpool), Joshua Kimmich (Alemania y Bayern Múnich), Alexis Mac Allister (Argentina y Liverpool), Scott McTominay (Escocia y Napoli), Jamal Musiala (Alemania y Bayern Múnich), Joao Neves (Portugal y PSG), Rúben Neves (Portugal y Al Hilal), Michael Olise (Francia y Bayern Múnich), Cole Palmer (Inglaterra y Chelsea), Pedri (España y Barcelona), Declan Rice (Inglaterra y Arsenal), Fabián Ruíz (España y PSG), Bernardo Silva (Portugal y Manchester City), Federico Valverde (Uruguay y Real Madrid), Vitinha (Portugal y PSG) y Florian Wirtz (Alemania, Leverkusen y Liverpool).

- Delanteros: Salem Al Dawsari (Arabia Saudí y Al Hilal), Bradley Barcola (Francia y PSG), Ousmane Dembélé (Francia y PSG), Desire Doué (Francia y PSG), Serhou Guirassy (Guinea y Borussia Dortmund), Viktor Gyokeres (Suecia, Sp. Lisboa y Arsenal), Erling Haaland (Noruega y Manchester City), Luiz Henrique (Brasil, Botafogo y Zenit), Alexander Isak (Suecia, Newcastle y Liverpool), Harry Kane (Inglaterra y Bayern Múnich), Khvicha Kvaratskhelia (Georgia, Napoli y PSG), Robert Lewandowski (Polonia y Barcelona), Lautaro Martínez (Argentina e Inter de Milán), Kylian Mbappé (Francia y Real Madrid), Lionel Messi (Argentina e Inter Miami), Joao Pedro (Brasil, Brighton y Chelsea), Raphinha (Brasil y Barcelona), Mateo Retegui (Italia,Atalanta y Al-Qadisiyah). Cristiano Ronaldo (Portugal y Al Nassr), Mohamed Salah (Egipto y Liverpool), Vinícius Jr. (Brasil y Real Madrid) y Lamine Yamal (España y Barcelona).

⦁ Rama femenina

- Arqueras: Ann-Katrin Berger (Alemania y Gotham EE. UU.), Chen (China y Wuhan Jiangda), Cata Coll (España y Barcelona), Zainab Donga (Islas Salomón), Mary Earps (Inglaterra y PSG), Habiba Emad (Egipto y FC Masar), Christiane Endler (Chile y Lyon), Nicky Evrard (Bélgica y PSV Eindhoven), Hannah Hampton (Inglaterra y Chelsea), Cynthia Konlan (Ghana), Lorena (Brasil, Gremio y Kansas Current), Anna Moorhouse (Inglaterra y Orlando Pride), Fideline Ngoy Mudimbi (RD Congo y Mazembe), Nicole (Brasil y Corinthians), Chiamaka Nnadozie (Nigeria, Paris FC Y Brighton), Sandra Panos (España y Club América), Livia Peng (Suiza, Chelsea y Werder Bremen), Katherine Tapia (Colombia y Palmeiras), Phallon Tullis-Joyce (EE. UU. y Man. United), Daphne van Domselaar (Países Bajos y Arsenal), Yéssica Velásquez (Colombia y Santa Fe) y Ayaka Yamashita (Japón y Manchester City).

- Defensas: Ona Batlle (España y Barcelona), Nathalie Bjorn (Suecia y Chelsea), Millie Bright (Inglaterra y Chelsea), Lucy Bronze (Inglaterra y Chelsea), Steph Catley (Australia y Arsenal), Lucia di Guglielmo (Italia y Roma), Magdalena Eriksson (Suecia y Bayern Múnich), Emily Fox (EE. UU. y Arsenal), Giulia Gwinn (Alemania y Bayern Múnich), Franziska Kett (Alemania y Bayern Múnich), Maelle Lakrar (Francia y Real Madrid), María Pilar ‘Mapi’ León (España y Barcelona), Elena Linari (Italia, Roma y London City), Sarai Linder (Alemania y Wolfsburgo), Mariza (Brasil y Corinthians), Katie McCabe (Irlanda y Arsenal), Leila Ouahabi (España y Manchester City), Irene Paredes (España y Barcelona), Emily Sams (EE. UU. y Orlando Pride), Rebekah Stott (Nueva Zelanda y Melbourne City), Tarciane (Brasil, Houston Dash y Lyonnais) y Leah Williamson (Inglaterra y Arsenal).

- Volantes: Filippa Angeldahl (Suecia y Real Madrid), Croix Bethune (EE. UU. y Washington Spirit), Aitana Bonmati (España y Barcelona), Sam Coffey (EE. UU. y Portland Thorns), Erin Cuthbert (Escocia y Chelsea), Giulia Dragoni (Italia, Roma y Barcelona), Manuela Giugliano (Italia y Roma), Patricia Guijarro (España y Barcelona), Pernille Harder (Dinamarca y Bayern Múnich), Yui Hasegawa (Japón y Manchester City), Lindsey Heaps (EE. UU. y Lyon), Claire Hutton (EE. UU. y Kansas Current) ,Toko Koga (Japón, Feyenoord y Tottenham), Frida Maanum (Noruega y Arsenal), Sjoeke Nusken (Alemania y Chelsea), Ramona Padio (Papúa y Hekari United), Claudia Pina (España y Barcelona), Guro Reiten (Noruega y Chelsea), Geraldine Reuteler (Suiza y Eintracht Frankfurt), Leicy Santos (Colombia y Washington Spirit), Gaetane Thiney (Francia y Paris FC) y Keira Walsh (Inglaterra, Barcelona y Chelsea).

- Delanteras: Barbra Banda (Zambia y Orlando Pride), Stina Blackstenius (Suecia y Arsenal), Jule Brand (Alemania, Wolfsburg y Lyon), Klara Buhl (Alemania y Bayern Múnich), Mariona Caldentey (España y Arsenal), Temwa Chawinga (Malaui y Kansas Current), Ghizlane Chebbak (Marruecos y Levante), Melchie Dumornay (Haití y Lyon), Cristiana Girelli (Italia y Juventus), Caroline Graham Hansen (Noruega y Barcelona), Amanda Gutierres (Brasil y Palmeiras), Lauren James (Inglaterra y Chelsea), Ibtissam Jraidi (Marruecos y Al Ahli), Chloe Kelly (Inglaterra, Man. City y Arsenal), Marta (Brasil y Orlando Pride), Sanaa Mssoudy (Marruecos y AS FAR), Ewa Pajor (Polonia y Barcelona), Alexia Putellas (España y Barcelona), Mayra Ramírez (Colombia y Chelsea), Alessia Russo (Inglaterra y Arsenal), Johanna Rytting Kaneryd (Suecia y Chelsea) y Wang Shuang (China, Tottenham y Wuhan Jiangda).

Premios The Best 2025: horarios en el mundo

Los Premios The Best 2025 están programados para este martes 16 de diciembre desde las 12:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 2:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a la 1:00 p.m.; en México a las 11:00 a.m.; y en España a las 6:00 p.m.

¿Dónde ver los Premios The Best 2025?

Los Premios The Best 2025 tendrán la transmisión exclusiva de FIFA+ para todo el mundo, accediendo a la página web de la FIFA y creándote una cuenta para tener acceso a su servicio. ESPN, DSports (DIRECTV y DGO), TNT Sports, TyC Sports y otros canales deportivos harán el seguimiento pormenorizado de este evento.

¿Qué canales transmiten los Premios The Best 2025?

