PSG vs. Tottenham se enfrentan este miércoles 13 de agosto, en el cruce correspondiente a la final de la Supercopa de Europa 2025. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el Bluenergy Stadium de Udine, donde ambos equipos buscarán comenzar la temporada 2025/26 con el primer trofeo oficial en sus vitrinas.

El PSG llega como campeón de Europa y subcampeón del reciente Mundial de Clubes 2025. Por ello, busca añadir su primera Supercopa de la UEFA a su palmarés. Además, será un duelo especial para su entrenador Luis Enrique, quien fue rechazado por el propietario del Tottenham, Daniel Levy, en el 2023.

Desde ese entonces, Luis Enrique ganó siete trofeos en dos temporadas con el PSG, incluido el primer título del club en la Champions League, que los llevó a su primera Supercopa de la UEFA desde que perdieron ante la Juventus en 1996. Y aunque tuvo un buen rendimiento en el Mundial de Clubes 2025, generaron dudas sus derrotas ante Botafogo y Chelsea.

Tottenham, ganador de la Europa League, cerró su gira asiática con una escandalosa derrota ante el Bayern de Múnich (4-0), sumado a dos preocupantes resultados ante el Luton (0-0) y el Wycombe (2-2). Sin embargo, el cuadro londinense promete dar el golpe y sorprender al favorito en esta final.

El PSG y el Tottenham nunca se han enfrentado en partidos oficiales. El PSG ha ganado cinco de ocho partidos contra clubes ingleses en 2025, mientras que el último enfrentamiento del Tottenham contra un equipo francés fue cuando derrotó al Marsella dos veces en la Champions League 2022/23.

Ousmane Dembélé, hoy la figura del PSG, fue su máximo goleador en la temporada 2024/25. Brennan Johnson, por su parte, marcó cinco goles en la Europa League para los ‘Spurs’ la temporada pasada, incluyendo el gol de la victoria en la final ante Manchester United.

Por otro lado, João Neves, del PSG, está sancionado para este partido, mientras que Dejan Kulusevski, James Maddison y Dominic Solanke son algunos de los jugadores del Tottenham que se perderán este choque por lesión.

¿A qué hora juegan PSG vs. Tottenham?

El compromiso entre PSG vs. Tottenham está programado para este miércoles 13 de agosto desde las 2:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 4:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 3:00 p.m.; en México a la 1:00 p.m.; y en España a las 9:00 p.m. del mismo día.

¿En qué canales ver PSG vs. Tottenham?

El partido entre PSG vs. Tottenham se disputará en el Estadio Bluenergy de Udine (Italia), con la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, canal disponible en la parrilla de Movistar Plus y DIRECTV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

¿Dónde jugarán PSG vs. Tottenham?

TE PUEDE INTERESAR