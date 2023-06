Países Bajos e Italia estarán frente a frente este domingo 18 de junio (15:00 horas de Madrid) en el estadio De Grolsch Veste de Enschede, Países Bajos, para definir el tercer lugar de la UEFA Nations League. La transmisión oficial para el público neerlandés estará a cargo de Ziggo Sport Select, NPO 1 y Ziggo Sport 14; mientras que los italianos lo podrán disfrutar en la comodidad de su hogar a través de RAI 1, Sky Sport Football, SMtv San Marino, RaiPlay, SKY Go Italia y NOW TV.

¿Qué canal transmite partido Países Bajos vs. Italia?

Lista de canales de TV para ver el Países Bajos vs. Italia en Sudamérica y Centroamérica se dará por ESPN, ESPN 4 y STAR+; mientras que México por Sky Sports y Blue to Go Video Everywhere.