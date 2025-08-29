Tras meses de incertidumbre, el caso de Ramiro Vaca parece tener un desenlace positivo para el futbolista. El boliviano quedaría absuelto de la sanción por dopaje que lo inhabilitó de toda actividad deportiva. Esta situación lo dejó fuera de Bolívar y también de la Selección de Bolivia para las Eliminatorias al Mundial 2026. Considerado como pieza fundamental, podría ver su retorno en los próximos días, a falta de una resolución oficial desde Conmebol.

De acuerdo a información de Deporte Total de Bolivia, Ramiro Vaca sería declarado inocente en el caso de dopaje, tras comprobar -mediante pruebas de laboratorio- que la sustancia encontrada en los exámenes realizados fue parte de una contaminación no voluntaria.

De esta manera, se descartaría que el futbolista hubiera consumido de manera intencional algún producto prohibido. Por lo tanto, desde Conmebol cuentan con un plazo de 21 días para poder darle el alta respectiva y seguir su etapa como profesional.

Este conflicto surgió luego del partido de Bolívar ante Sporting Cristal en Lima, por la penúltima fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025. El delantero de 25 años fue sometido a un test al término del cotejo, dando positivo en una sustancia no permitida.

La noticia toma fuerza porque, un día antes, Ramiro Vaca reapareció en redes sociales para pronunciarse sobre esta situación. Su ausencia ha pesado tanto en su club como en la selección, donde muchos lo consideran un motor indispensable para la clasificación al próximo Mundial.

“Resiliencia”, escribió en su cuenta oficial, acompañado de una fotografía vistiendo la camiseta de la selección nacional con el número 10 en la espalda. La publicación de inmediato se llenó de mensajes de aliento, donde seguidores y aficionados le expresaron su apoyo incondicional y sus deseos de verlo pronto de regreso en el terreno de juego.

¿Qué dijo el DT de la Selección de Bolivia?

Óscar Villegas, actual DT de la Selección de Bolivia, puntualizó hace algunos meses en el tema de Ramiro Vaca, revelando que van a ser más cuidadosos en cada detalle desde el itinerario realizado para los partidos de Eliminatorias. La idea central es evitar futuros problemas.

“De Ramiro sé que ha salido no con la Selección, fue con su club en Copa Libertadores. Es un porcentaje mínimo de contaminación, son días claves para que salga la resolución. La mayoría de entendidos señalan cerca de tres meses. En la Selección estamos teniendo los cuidados necesarios. Los últimos partidos estamos llevando nuestros propios productos”, contó en entrevista con DSports.

