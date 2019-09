"Mi corazón es blanco": Areola pide perdón a los aficionados por foto con Mbappé tras goleada del PSG

► En una motocicleta: asesinan a futbolista a sangre fría en Ámsterdam



No pensó que una simple foto le iba a generar una ola de críticas, por lo que tuvo que salir al frente rápidamente a dar una explicación. Pese a no jugar ni un minuto en el Parque de los Príncipes, de hecho aún no debuta, Alfphonse Areola ha sido uno de los señalados el día después de la goleada del PSG ante Real Madrid (3-0) por la Champions League. El guardameta francés pidió disculpas a la afición madridista

No fue su intención ofender a nadie

Areola aparece en una imagen, que ya es viral en redes, posando sonriente con los jugadores del PSG Kylian Mbappé y Eric Choupo-Moting luego del duelo en París. Las críticas, desde luego, no se hicieron esperar, pero el portero aclaró que su "corazón es blanco".



"Querida afición del Real Madrid: me siento muy triste por algunos comentarios a una foto que circula en las redes sociales. Quiero que todos los madridistas sepan que mi corazón es blanco desde que fiché por este club y no puedo soportar la menor duda sobre mi motivación, mi lealtad y mi implicación por el Real Madrid, nuestro Madrid", escribió en su cuenta de Instagram.



" La derrota de ayer me ha afectado al igual que a todos los que formamos esta gran familia. Tras el partido tuve un reencuentro con mis excompañeros y amigos, a quienes no me había dado tiempo de despedirme. Por eso, reitero mis disculpas a los madridistas que se hayan sentido ofendidos, no era mi deseo y espero que todos juntos podamos lograr muchos éxitos. Hala Madrid!!", añadió con una imagen con la camiseta de calentamiento del conjunto madridista.

