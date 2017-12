La sorpresa del Al Jazira duró un buen tiempo. Hasta el minuto 82 para ser específicos. Fue en ese minuto donde llegó el gol de Gareth Bale y los merengues respiraron aliviados. Sin embargo, tanto el tanto del galés como el de Cristiano Ronaldo fueron al guardameta que reemplazó a Ali Khaseif, la figura del encuentro hasta que salió lesionado.

Ali Khaseif se fue del campo a los 51 minutos dejando su valla intacta. Dos minutos más tarde, llegaría el tanto de Cristiano. A pesar de esa suerte, el portero emiratí nunca olvidará este partido.

"He jugado en muchos partidos, pero este es el más memorable. Es una historia que les puedo contar a mis hijos y a las generaciones venideras", contó el guardameta al diario 'Gulf News'.

"Es uno de los mejores partidos que he jugado ya que me he enfrentado al mejor equipo del mundo, el Real Madrid", agregó muy entusiasmado el guardameta.

Además, el portero elogió al Real Madrid antes de soltar la frase que encendió la polémica en el mundo. "Escuchamos a mucha gente diciendo que el resultado sería humillante. Dijeron que perderíamos 3-0 o 4-0. Hemos demostrado nuestro valor", aseveró.

"No puedo estar más orgulloso de mi equipo. No teníamos ninguna expectativa. No pensamos en nada, pero el objetivo era solo desafiarnos a nosotros mismos", finalizó.