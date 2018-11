Con él pasó uno de sus mejores momentos de su carrera y fue quien lo llevó al Chelsea. Lo conoce a la perfección, tanto como al Real Madrid y cree que su extécnico lo hubiese hecho muy bien en su exequipo. A Álvaro Morata no le causó sorpresa que Antonio Conte haya estado en la órbita de la 'Casa Blanca', aunque también explicó la razón por la que finalmente no se dio el fichaje.

"No me sorprende, en absoluto. Es uno de los mejores entrenadores que hay, tácticamente pocos están a su nivel, es un ganador y lo mismo ocurre con el Madrid. Y cuando un club ganador tiene que reaccionar rápidamente, es normal que pienses en un entrenador como él. Creo que podría haberlo hecho muy bien en el Bernabéu", dijo Morata en entrevista a 'La Gazzetta dello Sport'.



Sin embargo, el propio delantero reconoció que Conte quiere tener "cierto control del club", algo que no tuvo en Londres y que terminó por traerle algunos "problemas".



"Antonio es una persona a la que le gusta tener cierto control en el club y quizás en el Chelsea no fue así. Y cuando empiezas a tener problemas en un club TOP, es inevitable que terminen por agotarse. Pero no es correcto para mí hablar de estas cosas. Fue mi entrenador y tengo que agradecer y desearle lo mejor para el futuro, hasta que seamos adversarios", señaló.

En otro momento, Álvaro Morata explicó cómo le afectó no ser considerado por el entonces seleccionador de España Julen Lopetegui para la Copa del Mundo. Situación que lo tuvo mal y por la que necesitó ayuda profesional.



"Me quedé fuera y el mundo se derrumbó: entré en un período bastante malo en el que vi todo muy oscuro y solo gracias a mi familia y mi esposa logré seguir adelante", contó el español.